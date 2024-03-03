"Все цели уничтожены": ВСУ ударили по оккупантам на Авдеевском коксохиме французскими бомбами (видео)

Авиационные бомбы AASM-250 направили на завод, где россияне начали обустраивать позицию, устанавливать связь, командные пункты, системы радиоэлектронной борьбы и подтягивать личный состав.

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Воздушные силы ВСУ использовали французские корректируемые авиационные бомбы AASM-250 для обстрела оккупантов на территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия".

Разведывательный беспилотник подразделения LUFTWAFFE привлекли для корректировки огня.

"Беспилотником было зафиксировано попадание авиабомбы по врагу. Надо отметить, что пока неизвестно с какого типа летательного аппарата была запущена авиабомба AASM-250", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что украинские Воздушные силы могут использовать и AASM, и JDAM-ER с любого боевого самолета.

На авиабомбу AASM можно установить ракетный двигатель, который позволяет с небольших высот осуществлять пуск бомбы на дальность до 15 км и на большой до 70 км.

2 марта украинский военный Николай Колесник показал кадры с авиаударом по Авдеевскому коксохиму. По его словам, на заводе россияне начали обустраивать позицию, устанавливать связь, командные пункты, системы радиоэлектронной борьбы и подтягивать личный состав. Впрочем, как оказалось, скорее всего успешными их действия не стали.

Напомним, российские оккупанты заняли Авдеевский коксохимический завод в конце февраля. Этот завод был одним из самых укрепленных позиций на Авдеевском направлении. Вооруженные силы Российской Федерации не смогли взять его штурмом. Коксохим оставили украинские бойцы при отходе из Авдеевки.

1 марта спикер Украинской добровольческой армии Юг и спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук показал видео уничтожения командного пункта и ракетно-артиллерийского склада вооружения российских оккупантов на Херсонщине. Украинские бойцы использовали для атаки управляемую бомбу JDAM-ER.