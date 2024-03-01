ВСУ ударили бомбой JDAM-ER по командному пункту и складу ВС РФ на Херсонщине (видео)

Под ударом оказался ракетно-артиллерийский склад в районе села Челбурда. Эксперты отмечают, что ВСУ успешно применяют бомбы JDAM-ER, ведь их можно сбрасывать без входа в зону поражения ПВО.

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Воздушные силы ВСУ ликвидировали командный пункт и ракетно-артиллерийский склад вооружения российских оккупантов. Видео поражения 1 марта опубликовал в соцсетях представитель Украинской добровольческой армии Юг и спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

Командный пункт и склад ВС РФ уничтожили украинские военнослужащие, а видео Братчуку предоставили бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты. Удар произошел вблизи села Челбурда в Херсонской области.

Братчук сообщил, что защитники использовали для атаки управляемую бомбу JDAM-ER.

В "Милитарном" отметили, что ВСУ "довольно успешно" применяют бомбы этого типа, ведь их можно сбрасывать без входа в зону поражения ПВО.

США передают высокоточный комплект JDAM-ER для установки на свободнопадающие бомбы Mark 82. Эти боеприпасы не интегрированы в систему вооружения самолета, поэтому их могут применять все носители, способные запускать 227-килограммовые авиационные бомбы.

Оснащенная JDAM-ER бомба может бить на 72 километра с максимальным отклонением от цели до 11 метров. Для наведения комплект использует инерциальную систему и GPS коррекцию.

Напомним, в DeepState сообщили, что ВС РФ штурмуют населенные пункты Ивановское и Бердичи в Донецкой области.

Лейтенант ВСУ "Алекс" рассказал, что в районе Белогоровки в Луганской области защитники ведут буквально подземные бои с российскими захватчиками.