"Это наша земля": в ВСУ рассказали, как держали коксохим в Авдеевке до последнего

По словам командира 47 ОМБ "Монгола", интенсивность атак со стороны оккупантов возросла в январе 2024 года.

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Военные из Украины, которые обороняли Авдеевку на коксохимическом заводе, рассказали, как они покидали город. Командир 47-го отдельного мотострелкового батальона с позывным "Монгол" заявил, что все бойцы были успешно выведены на новые позиции. Об этом он рассказал проекту "Украинский Свидетель".

В течение продолжительных месяцев бойцы 47-го отдельного мотострелкового батальона отважно защищали Авдеевку и прилегающий завод, подвергаясь атакам со стороны российских сил, использующих все доступные средства.

По словам "Монгола", интенсивность атак со стороны оккупантов увеличилась в январе 2024 года, когда захватчики стали активнее наступать. В ходе боев российские силы применяли тактику "мясных штурмов".

"Многих бросили и много пало. Завезли зэков, даже без оружия и брони. Многие из них сдавались в плен… А под конец в бой шли и кадровые военные, и контрактники. И тоже сдавались в плен", – рассказывает "Монгол".

По словам военного, его бойцы были готовы стоять до последнего.

"Мы бы стояли. Очень трудно оставлять даже клочок земли, даже какую-нибудь посадку. Это наша земля. А когда ее забирают, то потом ее отбивать очень тяжело. Это люди, это их жизнь", — резюмировал "Монгол".

Напомним, 23 февраля аналитик BILD Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации не прорвали оборону украинских бойцов под Авдеевкой Донецкой области, однако после захвата города враг пытается дальше наступать на запад, чтобы дойти до административных границ Донецкой области. По его словам, противник не имеет никакого результата.

В тот же день лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что враг изменил направление, с которого атаковал Ласточкино Донецкой области. По его словам, активные бои продолжаются.