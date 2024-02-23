"Еще один черный день для российской армии": ВС РФ провалили штурм на Ласточкино, — BILD

Командиры из чистого высокомерия попытались атаковать ВСУ в лоб, но для ВС РФ это закончилось печально, говорит Юлиан Рёпке.

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Российские оккупанты не смогли прорвать оборону ВСУ под Авдеевкой. Это свидетельствует о том, что Украина смогла подготовиться. Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, после взятия Авдеевки российские командиры "опьянели победой" и стремятся наступать дальше на запад, чтобы дойти до административных границ Донецкой области, но никаких результатов не имеют.

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В качестве примера Рёпке приводит недавний провальный штурм села Ласточкино в 2 км к западу от Авдеевки. По мнению аналитика BILD, неудачи РФ свидетельствуют о том, что Украине удалось создать новую оборонительную линию под Авдеевкой.

"Еще один черный день для российской армии, потому что их командиры из чистого высокомерия попытались атаковать в лоб, решив, что там нет украинцев. Ласточкино — это первая точка украинской обороны рядом со Степным и Северным. Там россияне также хотят атаковать после взятия Авдеевки. Но им это не удается", — рассказал Репке.

Напомним, что ВС РФ пошли в наступление на Ласточкино колонной бронетехники. Они пытались штурмовать позиции ВСУ 6 БМП и 1 танком. Украинские защитники разбили технику и "нейтрализовали" вражескую пехоту сбросами с дронов.