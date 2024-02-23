"Ще один чорний день для російської армії": ЗС РФ провалили штурм на Ласточкине, — BILD

Командири з чистої зарозумілості спробували атакувати ЗСУ в лоба, але для ЗС РФ це закінчилося сумно, говорить Юліан Рьопке.

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Російські окупанти не змогли прорвати оборону ЗСУ під Авдіївкою. Це свідчить про те, що Україна змогла підготуватися. Про це пише аналітик BILD Юліан Рьопке.

За його словами, після взяття Авдіївки російські командири "сп'яніли перемогою" і прагнуть наступати далі на захід, щоб дійти до адміністративних кордонів Донецької області, але жодних результатів не мають.

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Як приклад, Рьопке наводить нещодавній провальний штурм села Ласточкине за 2 км на захід від Авдіївки. На думку аналітика BILD, невдачі РФ свідчать про те, що Україні вдалося створити нову оборонну лінію під Авдіївкою.

"Ще один чорний день для російської армії, тому що їхні командири з чистої зарозумілості спробували атакувати в лоба, вирішивши, що там немає українців. Ласточкине — це перша точка української оборони поряд зі Степовим та Сєверним. Там росіяни також хочуть атакувати після взяття Авдіївки. Але їм це не вдається", – розповів Рьопке.

Нагадаємо, що ЗС РФ пішли в наступ на Ласточкине колоною бронетехніки. Вони намагалися штурмувати позиції ЗСУ 6 БМП й 1 танком. Українські захисники розбили техніку і "нейтралізували" ворожу піхоту скидами з дронів.