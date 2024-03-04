Ужесточение мобилизации: Минюст считает допустимым ограничение прав уклонистов

По словам главы ведомства Дениса Малюськи, необходимо принимать действенные меры, чтобы украинцы перестали уклоняться от призыва. При этом он не увидел грубых нарушений в проекте закона о мобилизации.

В Украине вскоре должны будут принять новый закон о мобилизации, в котором могут быть пункты об ограничении прав уклонистов. Министр юстиции Денис Малюська в интервью для "РБК-Украина" рассказал подробнее об этом процессе.

По его словам, после принятия закона о мобилизации вполне допускается, что его нарушителям будут ограничивать права. Во время военного положения это якобы приемлемо. Что касается заявлений омбудсмена Дмитрия Лубинца о неконституционности норм, то в Министерстве юстиции более осторожны с оценками.

"Я бы не говорил о том, что какие-то нормы законопроекта однозначно неконституционны. Нет решения Конституционного суда по подобным делам или по подобным вопросам. И практики ЕСПЧ также. На период военного положения множество прав и свобод граждан могут быть ограничены… Другое дело, что такое ограничение должно быть обоснованным, и это очень сенситивный и тонкий вопрос оценки, насколько соблюден баланс между общественным интересом и радикальностью в ограниченных правах", — заявил Денис Малюська.

Отдельно он добавил, что каждое положение, которое написано в поданном Кабинетом министров законопроекте должно подлежать тщательной оценке. Пока что он не видит прямых и однозначных нарушений Конституции в нем, но при этом понимает, что они могут быть.

К слову, законопроект о мобилизации №10449 разрабатывался Министерством обороны по специальной процедуре. Соответственно, Министерство юстиции не получало документ для того, чтобы провести тщательный анализ. Также не было правового вывода.

"Нам точно нужно принимать действенные меры, чтобы исключить уклонение от исполнения воинского долга, с одной стороны. С другой стороны, те налагаемые ограничения должны иметь определенное логическое обоснование. Блокирование счетов в банке — оно самое сенситивное. Я убежден, что при определенных условиях такое блокирование можно было допускать, оно было бы конституционным. Есть ли эти условия в конкретно нашей ситуации, в нашем законопроекте? Воздержусь от комментария. Оценим если будет обращение", — подытожил Денис Малюська.

Напомним, в этом же интервью глава Минюста заявил, что коррупционеров также можно отправлять на фронт в ходе всеобщей мобилизации. По его мнению, украинское законодательство не было готово к полномасштабной войне, поэтому там все еще нет некоторых норм. В том числе речь идет о призыве на службу людей с судимостью.