В МСЗ РФ заявили, что "денацификация" в Германии не завершена

По словам официальной представительницы российского ведомства Марии Захаровой, если этот процесс не остановить, то немецкий народ ждут "жуткие последствия".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что "слитые" переговоры немецкого руководства ВВС по поставкам ракет Taurus Украине показали "незавершенность денацификации Германии". Об этом сообщает "РИА Новости".

По мнению Захаровой, соответствующая ситуация, если ее не изменить, является опасной для Германии.

"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое ужасное, что это приведет — и это факт, можете проверить — если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, прежде всего к жутким последствиям для самой Германии", — сказала представитель МИД РФ журналистам на во время "Всемирного фестиваля молодежи".

РФ "слила" запись переговоров Бундесвера

Напомним, по информации издания tagesschau, российские издания опубликовали перехват разговорачиновников в Воздушных силах, в котором они обсуждают поставки Украине крылатых ракет Taurus. В Германии это вызвало волну беспокойства.

Кроме этого, офицеры Бундесвера обсуждали и уничтожение Крымского моста. В целом запись длится 30 минут.

Впоследствии, как сообщили в The Wall Street Journal, в Минобороны Германии подтвердили, что высокопоставленных немецких офицеров прослушивали, и что они обсуждали военную помощь Украине на слабо защищенной онлайн-платформе WebEx. Сейчас выясняется, по какой причине военные пользовались незащищенной связью и обсуждали важные вопросы.