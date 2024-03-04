"Будет активно с марта": Ким прокомментировал возможное наступление ВС РФ на юге (видео)

По словам главы Николаевской областной военной администрации, противник заранее планировал информационную кампанию в южных регионах страны. Связаны разговоры с тем, что ВСУ сооружают линии обороны.

В последнее время со стороны россиян начала активно распространяться информация о возможном наступлении оккупантов на южные регионы Украины. 4 марта глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на своей странице в социальной сети Facebook высказался по этому поводу.

По его словам, противник делает вбросы в сети об эвакуации госслужащих из Херсонской области, показывает какие-то фейковые фотографии и так далее. В реальности этого ничего не происходит.

"Относительно вбросов россиян о наступлении на юг. Еще месяц назад говорил, что будет активно с марта происходить эта их информационная кампания. Также по строительству фортификационных сооружений в области", — написал Виталий Ким.

Именно строительство оборонных рубежей со стороны украинских защитников стали поводом для российского фейка, считает глава Николаевской ОВА. Соответственно, население может думать о том, что власти что-то замалчивают и готовятся к наступлению.

На самом деле все намного проще. Виталий Ким добавил, что военные должны были их соорудить еще в 2014 или 2022 годах, когда противник и начинал агрессию в отношении Украины, но были заняты другими важными вещами.

"Предательства нет, наоборот они это вбрасывают, потому что боятся, что мы возможно будем что-то делать. Но это не точно) Вместе к Победе!" — продолжил Виталий Ким.

Напомним, 3 марта сообщалось, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко развенчал российскую ИПСО про наступление россиян на Херсон и эвакуацию чиновников из города. По его словам, у противника нет ресурсов для того, чтобы совершить повторный захват украинского областного центра на юге. Дезинформация распространяется для того, чтобы посеять панику. В ЦПД подтвердили это.