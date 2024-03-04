Россияне размещают боевые вертолеты на руинах "Азовстали", — "Атеш" (видео)

Украинские партизаны сообщают, что оккупанты активно используют металлургический комбинат в Мариуполе для дислокации своей авиации. Оттуда ее привлекают к боевым задачам.

Российские военные размещают боевые вертолеты на разрушенном металлургическом комбинате "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш" 4 марта.

Агенты движения сообщают, что противник активно использует руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации. Оттуда она привлекается к боевым задачам.

"Наши люди активно мониторят активность авиации противника, а также дислокацию его войск. Уже выявлен ряд частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов", — говорится в заметке.

Всю соответствующую информацию партизаны передали Силам обороны Украины.

Напомним, в украинский город Мариуполь, который временно находится под оккупацией, прибыли дополнительные отряды полицейских из города Санкт-Петербург РФ, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ нанесли точный удар, который привел к уничтожению полудостроенного железнодорожного моста под Мариуполем, строительство которого осуществляли российские оккупанты. Кроме того, в результате атаки были уничтожены цистерны с топливом и инженерный транспорт.

Еще 6 ноября российские СМИ сообщили, что РФ начала строить железную дорогу, которая должна соединить Ростов-на-Дону с захваченным Крымом. Она будет проходить через временно оккупированную часть Запорожской области.