Восемь работают, один воюет: Шмыгаль озвучил формулу бронирования от мобилизации

Правительство планирует усовершенствовать и сделать более справедливым бронирование военнообязанных. По словам премьера, должны быть две категории граждан: те, которые защищают страну, и те, кто работают и наполняют бюджет.

Кабинет министров работает над совершенствованием подхода к бронированию от мобилизации. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на ежегодной пресс-конференции в понедельник, 4 марта.

По его словам, надо учесть, чтобы в первую очередь были забронированы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, критические предприятия.

"Уплату налогов мы уже считали. А в целом соотношение должно быть таким: не менее чем один к восьми. То есть восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который защищает и рискует своей жизнью на фронте", — сказал Шмыгаль.

Сейчас в Украине забронировано 700 тысяч человек, сообщил глава правительства.

Кабмин стремится сделать более справедливым бронирование военнообязанных.

"То есть, в первую очередь должны быть забронированы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, критические предприятия", — сказал Шмыгаль.

И этот подход работает, он является экономическим. Потому что есть отрасли и предприятия критической инфраструктуры или отрасли критических потребностей экономики. Мы хотим усовершенствовать этот подход, чтобы он был более справедливым", — сообщил Шмыгаль.

Речь идет о предприятиях, которые наполняют государственный бюджет и позволяют финансировать Силы безопасности и обороны в полном объеме.

По словам главы правительства, речь идет о том, что должно быть две категории граждан: те, которые защищают страну, и те, кто работают и наполняют бюджет. При этом восемь работающих людей должны обеспечивать одного, который воюет.

Напомним, 5 февраля президент Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения открытого диалога между государством и предпринимателями по бронированию военнообязанных. Зеленский отметил, что все поддерживают военных, но без работающих людей не будет заработных плат, тогда как сохранять экономику очень нужно.

"При этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это также очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", — сказал Владимир Зеленский.

В Верховной Раде уже больше месяца рассматривают законопроект о мобилизации №10449, который должен будет изменить некоторые нормы призыва. К предложенному Кабинетом министров документу было внесено более 4 тысяч поправок.

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что до конца марта законопроект проголосуют во втором чтении.