Активность авиации РФ упала после потерь самолетов на $1 млрд, — СМИ

По словам журналистов, только один ДРЛО А-50 стоит примерно 300 млн долларов. Каждый Су-34 — от 36 до 50 млн, а Су-35 — порядка 40 млн.

Согласно новым оценкам, Россия ограничила свое присутствие в воздушном пространстве восточной части Украины после того, как за последние несколько недель потери самолетов были двузначными. Вместе с тем российские войска добиваются дальнейших успехов на передовой. Об этом пишет Newsweek.

Авторы публикации ссылаются на оценки "Института изучения войны".

"Недавние относительно высокие потери российской авиации, похоже, привели к значительному снижению активности российской авиации на востоке Украины", — говорится в публикации ISW.

По данным украинских военных, с 17 февраля были уничтожены 13 российских самолетов. Среди них:

10 истребителей-бомбардировщиков Су-34;

два Су-35;

один российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В минувшую субботу, 2 февраля, в ВВС Украины заявили, что сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, спустя день после того, как был сбит еще один Су-34 недалеко от Мариуполя.

Сложно подсчитать точную стоимость для любого российского самолета. Только один ДРЛО А-50 стоит примерно 300 млн долларов. Каждый Су-34 — от 36 до 50 млн, а Су-35 — порядка 40 млн.

По данным украинских военных, с начала января по 17 февраля Россия потеряла 18 самолетов на общую сумму примерно 150 млн долларов.

В общей сложности, потери российских самолетов с начала 2024 года составляют порядка 1 миллиарда долларов. Несмотря на значительный парк российских военных самолетов, потеря 15 самолетов за несколько недель стала заметной для Москвы. Кроме дорогостоящих истребителей, РФ также потеряла опытных пилотов.

Пока неясно, как долго Россия будет ограничивать активность своих ВВС.

Напомним, что в недавней сводке ISW сообщалось, что в ВС РФ готовы рисковать авиацией в погоне за тактическими успехами на востоке Украины.

Также сообщалось, что в последние недели войска РФ продвинулись вдоль северо-восточной линии фронта, в т.ч. к западу и югу от подконтрольной РФ Кременной.