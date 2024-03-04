Отправка войск НАТО в Украину: военные Франции проявили инициативу раньше Макрона

Экс-посол США в НАТО Иво Даалдер считает, что сегодня вопрос помощи Украине слишком серьезный и важный, и Запад должен рассмотреть все варианты, в том числе ранее исключенные. Однако делать это следует тихо, за закрытыми дверями.

Начальник штаба обороны Франции, генерал Тьерри Буркхард обратился к коллегам по НАТО с письмом, в котором предложил изучить возможность создания коалиции из тех, кто желает взять на себя выполнение определенных задач в Украине. Об этом пишет экс-посол США в НАТО, а ныне генеральный директор Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер в колонке для Politico.

По словам генерала Буркхарда, эти задачи предполагают комплектование оборонительных систем, подготовку вооруженных сил непосредственно в Украине, кибероперации, помощь в разминировании.

Даалдер, рассматривая такой поступок действующего генерала французской армии, уверен, что ни один военачальник не отправит такого рода документ без согласования с высшим политическим руководством страны.

По его информации, союзники по Альянсу, получившие такое предложение, отреагировали категорическим "нет".

"И все же, похоже, Париж не прислушался или, возможно, даже не придал значения этому отказу, когда Макрон публично высказал такую возможность. И даже несмотря на четкий ответ его союзников, который был подтвержден лидерами, собравшимися в Париже перед его пресс-конференцией", — пишет Даалдер.

Таким образом, по словам аналитика, реакция была быстрой и полностью предсказуемой — лидеры НАТО публично осудили идею отправки войск Европы или Альянса в Украину.

"Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Дональд Туск, генеральный секретарь НАТО Столтенберг и другие заявили, что этого не произойдет", — перечисляет он лидеров ключевых сторонников Украины.

По мнению Даалдера, их доводы были ясны: лидеры США и других стран НАТО исключили отправку войск в Украину с самого начала войны — даже до того, как Россия начала полномасштабное вторжение.

"Политика всегда была четкой: "да" — делать все, чтобы помочь Украине защитить себя; "нет" — какому-либо прямому военному участию", — уточняет бывший посол США.

Зачем Макрон произнес риторические слова

Одна из причин того, что президент Франции Эммануэль Макрон открыто заговорил об участии военных в российско-украинской войне, могла заключаться в том, по мнению аналитика, чтобы наконец отреагировать на растущее давление союзников по поводу направления большей военной помощи Украине.

"Военная поддержка Франции Украиной действительно весьма мала — по крайней мере, по сравнению с Германией. На данный момент Франция выделила около 6,8 млрд евро (включая обещанные 3 млрд евро на 2024 год), тогда как Германия предоставила 17,7 млрд евро в виде прямой военной помощи за последние два года", — уточняет Даалдер.

И хотя Париж утверждает, что его вклад в военном отношении более значителен (включая, например, ракеты большой дальности, которые Берлин отказался поставлять), в целом его усилий серьезно не хватает.

Экс-посол утверждает, что и сам Макрон мало что сделал, чтобы развеять мнение о том, что немецкая критика его уязвила.

"Многие из тех, кто сегодня говорит "никогда-никогда", были теми же людьми, которые говорили "никогда-никогда танки"; "никогда-никогда самолеты"; "никогда-никогда ракеты большой дальности"; и это было два года назад", — сказал Макрон, делая явный намек на Германию.

Однако в большинстве случаев, замечает аналитик, заявления французского президента воспринимались как не более чем показные — так же, как его поездки в Москву и частые звонки президенту России Владимиру Путину в бесплодной попытке предотвратить, а затем остановить российское вторжение.

"Это потому, что такие попытки были не чем иным, как тщетными попытками претендовать на роль лидера, как это обычно делали французские президенты. Шарль де Голль, например, сделал на этом карьеру, выведя Францию ​​из-под военного командования НАТО (прекрасно зная, что США все равно придется защищать страну, если Европа подвергнется нападению). Затем он также развернул ядерные силы, которые будут сдерживать угрозы "по всем азимутам", как если бы Великобритания и Америка представляли для Франции такую ​​же большую угрозу, как и Советский Союз", — подчеркивает Даалдер.

Вместе с тем, аналитик считает, что сегодня вопрос помощи Украине, особенно на фоне того, что происходит в Конгрессе США, серьезный и важный.

"И чтобы ответить на него, Запад должен рассмотреть все варианты, в том числе ранее исключенные. Однако делать это следует тихо, за закрытыми дверями. Сбрасывание риторических бомб демонстрирует отсутствие серьезности и подрывает дело", — констатирует гендиректор Чикагского совета.