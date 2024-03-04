Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ: что о нем известно

Военный выполнил немало боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений первого рубежа обороны.

Александр Яковец назначен новым командующим Сил поддержки Вооруженных сил Украины. На сайте президента Украины Владимира Зеленского 4 марта опубликован соответствующий указ.

Также уволен командующий Сил поддержки ВСУ Дмитрий Герега. Уже следующим указом назначен новый руководитель.

Александр Яковец Фото: armyinform

Кто такой Александр Яковец

Александр Яковец — бригадный генерал и украинский военачальник. Он является участником российско-украинской войны. Военный отличился во время антитеррористической операции на востоке Украины и российского вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.

Учился Александр Яковец в высшем военно-инженерном командном училище в Каменец-Подольском. В период с 1993 по 2009 год работал в должности командира инженерно-саперного взвода, командира роты механизированной дивизии.

С 2009 по 2018 он был командир 91-го отдельного полка оперативного обеспечения (до 2014 — 91-го инженерного полка).

Он выполнял немало боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений первого рубежа обороны. Именно под руководством Яковца проводились операции по разминированию местности и фортификационные оборудования второго рубежа обороны на территории Донецкой области. Руководил созданием управляемых узлов заграждений, эти задачи приходилось выполнять под постоянным обстрелом российских сил.

В период с 2018 по 2020 год был заместителем начальника штаба оперативного командования "Схід". С 19 февраля 2020 года Яковец занимал должность начальника инженерных войск — начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ.

Напомним, 28 декабря президент подписал документы о назначении на должности глав администраций Александра Коваля и Вадима Филашкина. Фокус узнал информацию о новых руководителях ОГА.