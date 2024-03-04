Добровольцам должны платить больше, чем мобилизованным, — офицер ВСУ (видео)

По словам Игоря Лапина, большинство солдат на фронте говорят о том, что готовы отдать 100 тыс. грн и вернуться домой, поэтому вопрос финансовой стимуляции не решает проблему мобилизации.

Офицер Вооруженных сил Украины Игорь Лапин предложил дифференцировать выплаты для мобилизованных и добровольцев. При этом лица, добровольно вставшие на защиту Украины, должны получать больше. Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо TV".

Лапин отметил, что вопрос финансовой стимуляции не решает проблему мобилизации. Он напомнил, что в 2014 году многие люди шли на фронт без какой-либо финансовой мотивации, просто для защиты своей страны от оккупации.

Однако сегодня, по словам Лапина, ситуация изменилась, и большинство солдат на фронте хотят вернуться домой, несмотря на высокую оплату.

"В начале полномасштабного вторжения, люди просто шли бороться против оккупантов и просили оружие. То есть наиболее мотивированную пехоту в мире, к сожалению, мы уже вложили в сырую землю. Их заменили те, кто не уклонился от военкомата, добросовестно пойдя на войну. Сейчас большим вопросом остается то, кто заменит уже этих людей. Сегодня большинство ребят на фронте говорят о том, что готовы отдать 100 тыс. грн и вернуться домой. О каких 200 тыс. мы сегодня говорим.", — пояснил Лапин.

Лапин выразил мнение, что было бы логичным устанавливать разные уровни выплат для мобилизованных и добровольцев, при этом добровольцы должны получать больше за свою готовность и добровольный выбор служить. Однако для успешной реализации такой системы необходимо проводить информационную работу и понимание того, что каждый, кто идет на фронт, делает это ради общей цели защиты Украины.

"Поэтому вопрос не только в финансовой мотивации. Я еще понимаю, если бы создавался механизм различных выплат. То есть, мобилизованным и добровольцам выплачивали бы разные зарплаты. Однозначно, что добровольцы должны получать большую зарплату", — добавил Лапин.

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Напомним, руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков рассказал, что во время мобилизации могут в ВСУ призвать ограниченно годных мужчин. Их направляют для прохождения службы в тыловые подразделения.

Ранее, майор НГУ Петр Кузик высказался о мобилизации немотивированных людей в армию. По его словам, такой солдат не является эффективным.