"Кадыровцам" это выгодно: россияне торгуют украинскими военнопленными, — The Times

По данным спикера украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, были случаи, когда чеченцы приобретали пленных раненых бойцов у российской армии, затем перевозили их в Грозный и обменивали на своих.

Россияне продают украинцев на черном рынке военнопленных. Об этом в интервью The Times рассказал Петр Яценко, пресс-секретарь украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Яценко рассказал, что чеченские военизированные группировки активно покупают пленных украинцев у других российских военных подразделений.

"Были случаи, когда они приобретали наших раненых у российской армии, затем перевозили их в Грозный, столицу Чечни, и обменивали на своих", — отметил он.

Хотя в Женевской конвенции нет явного запрета на торговлю военнопленными, такие действия, скорее всего, противоречат договору, который в целом гласит, что "никакое специальное соглашение не должно отрицательно сказываться на положении военнопленных", отмечают британские журналисты.

Считается, что более 10 000 "кадыровцев", которые верны чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, побывали на территории Украины. В начале войны они участвовали в боях в районе Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска, но с течением времени их участие свелось к охране и логистическим операциям в удаленных от фронта местах.

Поэтому, как отмечается, у них сейчас меньше возможностей самостоятельно захватывать солдат противника, что может объяснить, почему они прибегают к покупке пленных украинцев, которых затем можно обменять на чеченцев, находящихся в украинских лагерях для военнопленных.

Примером такого обмена является случай 41-летнего Вячеслава Левицкого, который был взят в плен ополченцами Донецкой народной республики в феврале 2023 года, а затем продан чеченцам. Он был ранен в обе ноги и живот во время налета на его позицию в лесах к северу от Авдеевки Донецкой области.

Украинский защитник Вячесав Левицкий Фото: The Times

После нескольких дней в плену его отвезли на чеченскую позицию и затем в Грозный. Там ему ампутировали обе ноги и руки, а также подвергли пыткам. Он был освобожден в июне 2023 года в рамках обмена на украинских пленных.

Издание отмечает, что на сегодняшний день было возвращено более 2 700 украинских военнопленных, хотя точное количество россиян, находящихся в украинском плену, неизвестно. Считается, что более 4 000 украинских военнослужащих все еще находятся в российском плену.

"Более 90 процентов военнопленных, которых мы опрашиваем после их возвращения, говорят, что их подвергали пыткам, лишали достаточного питания и сна. Людей заставляют выжигать татуировки или употреблять только российскую пропаганду. Им не разрешают общаться с родственниками", — рассказал Яценко британским журналистам.

Напомним, 3 марта омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что тела украинских военных, которые якобы погибли при падении Ил-76 под Белгородом, могут быть переданы Украине в ближайшее время.

Напомин также, 24 января в украинской разведке заявили, что не будут публиковать список украинцев, которые могли вернуться домой 24 января: указали, что ожидают официальные списки Минобороны РФ, которых до сих пор нет.