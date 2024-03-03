"Воля со стороны России есть": в РФ обещают передать тела погибших в катастрофе Ил-76 "в ближайшее время"

В то же время омбудсмен страны-агрессора Татьяна Москалькова не назвала конкретных сроков передачи тел украинских военнопленных.

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Омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что тела украинских военных, которые якобы погибли при падении Ил-76 под Белгородом, могут быть переданы Украине в ближайшее время. Об этом она сообщила в комментарии "РИА Новости".

По словам Москальковой, все экспертные процедуры в РФ по телам погибших завершились. Она добавила, что "воля со стороны России есть" и Украина готова принять тела.

В то же время она не назвала конкретных сроков передачи тел военных.

Диалог Украины и РФ по возвращению тел украинских военнопленных

Напомним, 1 марта уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина планирует провести диалог с российской стороной относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли во время падения самолета Ил-76.

Он отметил, что прошло немало времени после авиакатастрофы с Ил-76, поэтому страна-агрессор имела возможность предоставить всю информацию Украине, а также передать списки пленных или опровергнуть информацию, что на борту были украинские военнопленные. Однако вместо этого в Кремле, как отметил омбудсмен, занимаются информационной компанией против нашего государства.

Авиакатастрофа Ил-76: детали

Отметим, 24 января в 100 км от границы Украины, возле Белгорода, разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным представителей ВСУ, на этом самолете могли перевозить ракеты С-300, которыми россияне обстреливают Харьков. В то же время российские пропагандисты заявили, что на борту якобы находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

Представитель ГУР Минобороны в комментарии "Радио Свобода" подтвердил, что именно в этот день действительно планировали обмен пленными. По его словам, процедура обмена прекратилась после сообщений о падении самолета.

В западном издании France Info сообщили информацию, полученную из неподтвержденных источников, относительно того, каким оружием могли достать до цели на расстоянии 100 км. Указали, что речь может идти о ракете, выпущенной ЗРК Patriot.

Напоминаем, 24 января в украинской разведке заявили, что не будут публиковать список украинцев, которые могли вернуться домой 24 января: указали, что ожидают официальные списки Минобороны РФ, которых до сих пор нет.