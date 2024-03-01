Сегодня будет диалог с РФ о передаче тел якобы погибших при падении Ил-76, — Лубинец

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не получил никакого официального ответа от Москвы относительно авиакатастрофы. Кроме того, по его словам, Украине не предоставили и списков с именами вероятных погибших.

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Украина планирует провести диалог с российской стороной относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли во время падения самолета Ил-76 под Белгородом. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

"Я не получил ни одного официального ответа того, что произошло. Мне не дали официально никаких списков. По утверждению российской стороны там якобы погибли украинские военнопленные, но подтвердить или опровергнуть эту информацию я не могу", — заверил он.

Также Лубинец отметил, что в Украине всегда готовы к репатриации тел защитников, погибших при исполнении своих обязанностей и во время противодействия агрессии России. Омбудсмен считает, что Российская Федерация в очередной раз пытается спекулировать на теме гибели пленных.

"Я говорю о том, что по состоянию на сейчас у меня как у у уполномоченного Верховной Рады Украины нет официальной информации что там произошло. Нет официальных списков, мне их никто не передавал. Обращался ли я по этому вопросу к Москальковой? Да, обращался. Не могу сказать каким образом, но могу сказать, что в тот день, когда я отправил официальное свое обращение, которое в первую очередь было направлено к представителям Международного комитета Красного Креста, а также ООН, Москалькова такое обращение получила", — говорит Лубинец.

Уполномоченный по правам человека добавил, что прошло немало времени после авиакатастрофы с Ил-76, поэтому страна-агрессор имела возможность предоставить всю информацию Украине, а также передать списки пленных или опровергнуть информацию, что на борту были украинские военнопленные. Однако вместо этого в Кремле, как отметил омбудсмен, занимаются информационной компанией против нашего государства.

"Что собственно мешало передать раньше и списки, и остатки? Если опять же они погибли на этом самолете. Скажу так. Я ознакомился утром с этой информацией. Сегодня будет соответствующее общение. Опять же я не скажу, что это будет общение напрямую. Я скажу, что общение через соответствующие каналы коммуникации сегодня состоится", — отметил он.

Авиакатастрофа Ил-76: детали

Отметим, 24 января в 100 км от границы Украины, возле Белгорода, разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным представителей ВСУ, на этом самолете могли перевозить ракеты С-300, которыми россияне обстреливают Харьков. В то же время российские пропагандисты заявили, что на борту якобы находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

Представитель ГУР Минобороны в комментарии "Радио Свобода" подтвердил, что именно в этот день действительно планировали обмен пленными. По его словам, процедура обмена прекратилась после сообщений о падении самолета.

В западном издании France Info сообщили информацию, полученную из неподтвержденных источников, относительно того, каким оружием могли достать до цели на расстоянии 100 км. Указали, что речь может идти о ракете, выпущенной ЗРК Patriot.

Напоминаем, 24 января в украинской разведке заявили, что не будут публиковать список украинцев, которые могли вернуться домой 24 января: указали, что ожидают официальные списки Минобороны РФ, которых до сих пор нет.