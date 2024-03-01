Сьогодні буде діалог із РФ щодо передачі тіл нібито загиблих під час падіння Іл-76, — Лубінець

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не отримав жодної офіційної відповіді від Москви щодо авіакатастрофи. За його словами, Україні не надали й списків із іменами ймовірних загиблих.

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Україна планує провести діалог із російською стороною стосовно повернення тіл українських військовополонених, які нібито загинули під час падіння літака Іл-76 під Бєлгородом. Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

"Я не отримав жодної офіційної відповіді того, що відбулося. Мені не дали офіційно жодних списків. За твердженням російської сторони, там нібито загинули українські військовополонені, але підтвердити чи спростувати цю інформацію я не можу", — запевнив він.

Також Лубінець зауважив, що в Україні завжди готові до репатріації тіл захисників, які загинули під час виконання своїх обов'язків і під час протидії агресії Росії. Омбудсмен вважає, що Російська Федерація вкотре намагається спекулювати на темі загибелі полонених.

"Я кажу про те, що станом на зараз у мене як в уповноваженого Верховної Ради України немає офіційної інформації, що там відбулося. Немає офіційних списків, мені їх ніхто не передавав. Чи звертався я щодо цього питання до Москалькової? Так, звертався. Не можу сказати як, але можу сказати. що в той день, коли я відправив офіційне своє звернення, яке першочергово було направлено до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також ООН, Москалькова таке звернення отримала", — каже Лубінець.

Уповноважений із прав людини додав, що пройшло чимало часу після авіакатастрофи з Іл-76, тому країна-агресор мала можливість надати всю інформацію Україні, а також передати списки полонених або спростувати інформацію, що на борту були українські військовополонені. Однак замість цього в Кремлі, як наголосив омбудсмен, займаються інформаційною компанією проти нашої держави.

"Що власне заважало передати раніше і списки, і рештки? Якщо знову ж таки вони загинули на цьому літаку. Скажу так. Я ознайомився вранці з цією інформацією. Сьогодні буде відповідне спілкування. Знову ж таки я не скажу, що це буде спілкування напряму. Я скажу, що спілкування через відповідні канали комунікації сьогодні відбудеться", — зазначив він.

Авіакатастрофа Іл-76: деталі

Зазначимо, 24 січня за 100 км від кордону України, біля Бєлгорода, розбився військово-транспортний літак Іл-76. Згідно з даними представників ЗСУ, на цьому літаку могли перевозити ракети С-300, якими росіяни обстрілюють Харків. Водночас російські пропагандисти заявили, що на борту начебто перебували 65 українських полонених, яких везли на обмін.

Представник ГУР Міноборони в коментарі "Радіо Свобода" підтвердив, що саме цього дня дійсно планували обмін полоненими. За його словами, процедура обміну припинилася після повідомлень про падіння літака.

У західному виданні France Info повідомили інформацію, отриману з непідтверджених джерел, щодо того, якою зброєю могли дістати до цілі на відстані 100 км. Вказали, що може йтися про ракету, випущену ЗРК Patriot.

Нагадуємо, 24 січня в українській розвідці заявили, що не публікуватимуть список українців, які могли повернутися додому 24 січня: вказали, що очікують на офіційні списки Міноборони РФ, яких досі немає.