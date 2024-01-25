Чи встиг би ІЛ-76 за добу перевезти партію зброї: чому реакція на падіння літака була швидкою, — експерт

Україна не може повноцінно розслідувати причини падіння літака ІЛ-76 у РФ, а тому пропаганда окупантів може перекручувати факти як хоче. Сам літак за добу міг перевезти що завгодно і куди завгодно в будь-яку точку світу, зазначає військовий експерт Ігор Козій.

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Перевезення боєприпасів і ракет літаками, такими, наприклад, як ІЛ-76, що впав на Бєлгородщині, є цілком нормальною практикою для військових, якщо зброю потрібно терміново відправити та доставити для військових задач, щоб не чекати доставку землею. Але зараз неможливо точно сказати, чи перевозив саме цей літак ракети. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий експерт Ігор Козій.

За його словами, через війну розв'язану Росією Україна зараз немає можливості отримувати об'єктивну інформацію чи залучитись до експертних дій з вивчення деталей падіння літака. Все що можуть наші офіційні органи це тільки аналізувати ту інформацію, фото та відео, що є доступними.

"Звичайно, ця інформація надходить з ворожого боку, тому повністю довіряти їй не можна, — каже Козій. — Хоча Україна повинна робити все можливе, щоб акцентувати саме на неможливості об'єктивного розслідування через недопуск наших чи міжнародних експертів на місце подій".

Щодо можливості перевезення цим літаком декількох вантажів в різних країнах світу протягом доби, то, на думку військового експерта, це цілком реальна ситуація. За добу можна вивантажити, завантажити та доставити літаком кілька партій зброї. Також слід звернути увагу про швидку реакцію Міноборони РФ на катастрофу ИЛ-76, адже про збиття літака дальньої розвідки А-50 чи винищувачів Су-34 все ще взагалі немає жодних заяв від Кремля.

"Окупанти розуміють, що у разі такої гучної події, як падіння транспортного літака, треба використовувати інформаційний простір на свою користь і робити це дуже швидко, — зазначає військовий експерт. — Вони користуються шансом очорнити Україну в очах міжнародного суспільства знаючи, що допуску міжнародних комісій чи українських на місце падіння літака не дадуть, а тому можуть розповідати й викручувати факти як їм завгодно".

Тим часом РФ не нехтує будь-якими можливостями, щоб використовувати ракети своїх союзників, особливо це стосується Ірану, відзначає Ігор Козій. Він не здивується, якщо подібні ракети армія окупантів вже використовувала для ударів по Україні.

Повна розмова з військовим експертом Ігорем Козієм незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше розповідалось, що український координаційний штаб з питань поводження з полоненими закликав не поспішати з висновками. Фахівці заявили, що збирають інформацію стосовно падіння літака Іл-76 під Бєлгородом і аналізують.