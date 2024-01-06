Збиття трьох Су-34 зірвало наступ РФ на лівобережжі Херсонщини, — британська розвідка

Фахівці наголосили, що останніми днями Російська Федерація знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, однак на нижчому рівні, ніж до збиття винищувачів.

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Збиття трьох російських бойових винищувачів Су-34 на півдні України вплинуло на операції військ Російської Федерації на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 6 січня.

За словами фахівців, раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні України. Зокрема, під час атак на український плацдарм на східному березі Дніпра.

У звіті зазначається, що 22 грудня 2023 року українські сили збили три російські бойові літаки Су-34 над півднем України. Після цих втрат повітряно-космічні сили окупантів майже повністю припинили пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року.

"Існує реальна ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки привела до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії сухопутних військ Росії звільнити плацдарм", — йдеться у повідомленні.

Британська розвідка оцінила можливості російської авіації після збиття Су-34

Водночас британські розвідники наголосили, що останніми днями РФ знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, однак на нижчому рівні, ніж до збиття літаків.

"Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції", — запевняють у міністерстві.

ЗСУ збили три російські Су-34: що відомо

22 грудня у Повітряних силах повідомили, що було збито одразу три російські винищувачі Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Російські блогери підтвердили численні бойові втрати.

Також повідомлялося, що 6 грудня росіяни поскаржилися на знищений Су-24 у Чорному морі. Представники РФ припустили, що бомбардувальник, який працював під прикриттям винищувача, був збитий ЗРК MIM-104 Patriot з Одеської області.

Як писав Фокус, український авіаційний експерт Валерій Романенко допускає, що в операції з ліквідації цих літаків використовувалася система ППО Patriot. За його словами, російські літаки на південному напрямку іноді скидали до сотні керованих авіаційних бомб КАБ.

А представник Повітряних сил Юрій Ігнат 22 грудня назвав операцію "блискуче спланованою". Він підкреслив, що літаки Су-34 давно не фігурували в статистиці втрат ЗС РФ.

Зазначимо, що не всім пілотам вдалося вижити внаслідок знищення трьох російських Су-34. Російські провідні блогери повідомили, що з місця падіння літаків евакуювали тіла пілотів.