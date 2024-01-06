Сбитие трех Су-34 сорвало наступление РФ на левобережье Херсонщины, — британская разведка

Специалисты отметили, что в последние дни Российская Федерация снова усилила тактические авиаудары вокруг плацдарма, однако на более низком уровне, чем до сбивания истребителей.

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Сбитие трех российских боевых истребителей Су-34 на юге Украины повлияло на операции войск Российской Федерации на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании от 6 января.

По словам специалистов, ранее российская тактическая авиация играла ключевую роль на юге Украины. В частности, во время атак на украинский плацдарм на восточном берегу Днепра.

В отчете отмечается, что 22 декабря 2023 года украинские силы сбили три российских боевых самолета Су-34 над югом Украины. После этих потерь воздушно-космические силы оккупантов почти полностью прекратили пилотируемые операции на юге до конца декабря 2023 года.

"Существует реальная вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18-й общевойсковой армии сухопутных войск России освободить плацдарм", — говорится в сообщении.

Британская разведка оценила возможности российской авиации после сбития Су-34

В то же время британские разведчики отметили, что в последние дни РФ снова усилила тактические авиаудары вокруг плацдарма, однако на более низком уровне, чем до сбивания самолетов.

"Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их повседневные операции", — уверяют в министерстве.

ВСУ сбили три российских Су-34: что известно

22 декабря в Воздушных силах сообщили, что были сбиты сразу три российских истребителя Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Российские блогеры подтвердили многочисленные боевые потери.

Также сообщалось, что 6 декабря россияне пожаловались на уничтоженный Су-24 в Черном море. Представители РФ предположили, что бомбардировщик, который работал под прикрытием истребителя, был сбит ЗРК MIM-104 Patriot из Одесской области.

Как писал Фокус, украинский авиационный эксперт Валерий Романенко допускает, что в операции по ликвидации этих самолетов использовалась система ПВО Patriot. По его словам, российские самолеты на южном направлении иногда сбрасывали до сотни управляемых авиационных бомб КАБ.

А представитель Воздушных сил Юрий Игнат 22 декабря назвал операцию "блестяще спланированной". Он подчеркнул, что самолеты Су-34 давно не фигурировали в статистике потерь ВС РФ.

Отметим, что не всем пилотам удалось выжить в результате уничтожения трех российских Су-34. Российские ведущие блогеры сообщили, что с места падения самолетов эвакуировали тела пилотов.