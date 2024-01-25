Падение Ил-76 под Белгородом: в СМИ рассказали, каким оружием могли уничтожить самолет (фото)

Российский борт упал в 86 километрах от украинской границы в Белгородской области. Его могли поразить с помощью вооружения американского производства, рассказали французские журналисты.

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Российский самолет Ил-76 могли сбить в Белгородской области Российской Федерации с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщило издание France Info со ссылкой на французский военный источник.

"По данным этого источника, этот самолет, Ил-76, был сбит батареей противовоздушной обороны Patriot американского производства, которую имела украинская армия", — говорится в сообщении.

Уничтожение самолета Ил-76 в Белгородской области: что известно

Во вторник 24 января в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Борт упал в 5-6 километрах от села Яблоневое в Корочанском районе, что в 86 километрах от Харьковской области. По информации Минобороны РФ, якобы на борту находились 74 человека, из которых 65 пленных военнослужащих ВСУ.

Тогда же появилась информация, что самолет могли сбить с помощью системы ПВО.

25 января в СМИ сообщили, что РФ может распространять фейковую информацию о том, что на самолете Ил-76 находились украинские военнопленные, поскольку на видео с места катастрофы не видно много тел.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 24 января заявил, что СБУ расследует все обстоятельства катастрофы Ил-76 в Белгородской области, тогда как ГУР выясняет судьбу всех пленных. По его словам, Украина будет настаивать на международном расследовании.

Напомним, 25 января генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сообщил, что российский самолет Ил-76 не летел в Белгород. В частности, он направлялся в другую сторону.