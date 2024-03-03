"Воля з боку Росії є": у РФ обіцяють передати тіла загиблих у катастрофі Іл-76 "найближчим часом"

Водночас омбудсмен країни-агресора Тетяна Москалькова не назвала конкретних термінів передачі тіл українських військовополонених.

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Омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова заявила, що тіла українських військових, які нібито загинули під час падіння Іл-76 під Бєлгородом, можуть бути передані Україні найближчим часом. Про це вона повідомила в коментарі "РИА Новости".

За словами Москалькової, всі експертні процедури в РФ щодо тіл загиблих завершилися. Вона додала, що "воля з боку Росії є" і Україна готова прийняти тіла.

Водночас вона не назвала конкретних термінів передачі тіл військових.

Діалог України і РФ щодо повернення тіл українських військовополонених

Нагадаємо, 1 березня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна планує провести діалог із російською стороною стосовно повернення тіл українських військовополонених, які нібито загинули під час падіння літака Іл-76.

Він зазначив, що пройшло чимало часу після авіакатастрофи з Іл-76, тому країна-агресор мала можливість надати всю інформацію Україні, а також передати списки полонених або спростувати інформацію, що на борту були українські військовополонені. Однак замість цього в Кремлі, як наголосив омбудсмен, займаються інформаційною компанією проти нашої держави.

Авіакатастрофа Іл-76: деталі

Зазначимо, 24 січня за 100 км від кордону України, біля Бєлгорода, розбився військово-транспортний літак Іл-76. Згідно з даними представників ЗСУ, на цьому літаку могли перевозити ракети С-300, якими росіяни обстрілюють Харків. Водночас російські пропагандисти заявили, що на борту начебто перебували 65 українських полонених, яких везли на обмін.

Представник ГУР Міноборони в коментарі "Радіо Свобода" підтвердив, що саме цього дня дійсно планували обмін полоненими. За його словами, процедура обміну припинилася після повідомлень про падіння літака.

У західному виданні France Info повідомили інформацію, отриману з непідтверджених джерел, щодо того, якою зброєю могли дістати до цілі на відстані 100 км. Вказали, що може йтися про ракету, випущену ЗРК Patriot.

Нагадуємо, 24 січня в українській розвідці заявили, що не публікуватимуть список українців, які могли повернутися додому 24 січня: вказали, що очікують на офіційні списки Міноборони РФ, яких досі немає.