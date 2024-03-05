Усиление мобилизации: кто в марте будет вручать повестки украинцам (видео)

Если гражданин не прибыл в военкомат, получив первую повестку, ему грозит административное наказание, пояснил начальник Кременчугского ТЦК Мирослав Волков.

Украинцы, получив повестку от работника Территориального центра комплектования (ТЦК), должны явиться в военкомат и обновить военно-учетные данные. Если они проигнорировали первую повестку, их могут наказать. О деталях мобилизации рассказал начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью порталу "ТелеграфЪ",

Волков напомнил гражданам, что продолжается российско-украинская война и поэтому каждый военнообязанный должен добровольно прибыть в ТЦК и обновить данные.

"Ребята, надо прийти в РТЦК и уточнить свои учетные данные. И пройти ВЛК. Наше общество должно понять, что сегодня стоит вопрос выживания украинского государства. И кто, как не мы вместе с вами, все наше общество может ход этих событий повернуть так, чтобы они привели к Победе".

Также глава военкомата рассказал, что на сегодня в этих учреждениях работают военные ВСУ, которые получили ранения на фронте и являются ограниченно годными. Объяснил, что к таким людям нужно относиться с уважением и понимать, что они выполняют возложенные на них обязанности.

Во время разговора с журналистами чиновник растолковал, кто и при каких обстоятельствах имеет полномочия вручать повестки.

Мобилизация в Украине — кто вручает повестку

По словам Волкова, представители военкомата работают совместно с полицейскими. В составе патруля они движутся по улицам населенных пунктов и имеют право выписать повестку любому мужчине.

Если полицейский останавливает гражданина, он имеет право проверить у него документы. Если "есть необходимость", то гражданину выписывают повестку для визита в ТЦК.

Чиновник отметил, что Украина находится в режиме военного положения. Поэтому все военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы, чтобы при необходимости показать их патрульным.

Как наказывают за уклонение от ТЦК

Во время разговора с журналистами Волков отметил, что украинцы должны добровольно явиться в ТЦК — "об этом отмечается уже не первый год". Однако, если гражданин не сделал этого добровольно и проигнорировал первую повестку, то его данные подаются в розыск.

После подачи в розыск мужчину могут остановить на улице и принудительно доставить в военкомат. В военкомате могут составить административный протокол по ч. 2 ст. 210 КУоАП — "нарушение правил воинского учета".

Заметим, что наказание по ст. 210 — за первое нарушение штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (нПМДГ), за повторное — от 50 до 100. Также есть статья 210-1 — "нарушение закона о мобилизации": за первое нарушение — штраф 100-200 нПМДГ, за повторное — 300-500.

Что происходит во время визита в ТЦК

Следующие этапы, которые ожидают военнообязанного по прибытии в ТЦК — это прохождение военно-врачебной комиссии (если подошло время ее прохождения). Далее — беседа со специалистами группы морально-психологического обеспечения, которые определяют, для какого именно рода войск человек является наиболее подходящим.

Отметим, адвокат Мария Левченко из адвокатского агентства "Пани в законе" объяснила, что человек может оказаться в базе данных Нацполиции "Армор" (то есть "в розыске") только в случае, если в отношении него "есть решение суда, вступившее в законную силу". Чтобы узнать, есть ли такие решения, достаточно запустить приложение "Дія" — там будут соответствующие сообщения.

Тем временем украинские народные депутаты продолжают работать над законопроектом 10449 об усилении мобилизации. Члены комитета по нацбезопасности рассказывают, относительно каких именно поправок к законопроекту они пришли к согласию. В частности, решили, что аспиранты-контрактники смогут сохранить отсрочку от призыва. Также договорились, что арестовывать счета уклонистов не будут, но попытаются ограничить право на управление авто. Еще одно согласование состоялось по вопросу отсрочки для лиц, получающих второе высшее образование или вторую специальность.