Арест счетов и штраф: комитет по нацбезопасности утвердил изменения в законопроекте о мобилизации

Народные депутаты сомневаются, что будут арестовывать счета уклонистов. Однако окончательную точку в этом вопросе поставят во время второго голосовании в зале.

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Граждане, которые будут уклоняться от воинского учета, могут потерять автомобили, но не потеряют доступ к счетам. Счета в банке арестовать проблематично, поскольку вызывает вопрос, какие именно суды этим должны заниматься. О деталях новых решений комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады рассказал член комитета, нардеп от партии "Слуга народа" Федор Вениславский в интервью порталу "РБК-Украина".

Вениславский пояснил, что на комитете рассмотрели ряд правок к законопроекту 10449 о внесении изменений в законы о мобилизации и военной службе. По его словам, от концепции ареста счетов, скорее всего, откажутся, но оставят другие меры для наказания уклонистов.

Мобилизация в Украине — будут ли аресты счетов

По словам нардепа, в первом чтении рада утвердила предложение арестовывать счета лиц, которые уклоняются от воинского учета, или отказываются обновлять военно-учетные данные. Подобные ограничения прав граждан можно устанавливать "в порядке гражданского судопроизводства", заметил Вениславский. Но в целом члены комитета по нацбезопасности согласились, что во втором чтении это предложение отбросят и оно "не попадет в финальный вариант закона".

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Политик объяснил, в чем, по его мнению, проблема идеи ареста счетов. В тексте указывается, что арест должен осуществляться согласно решению административного суда. По мнению нардепов, возникла юридическая коллизия: согласно украинскому законодательству, задача этой ветви судебной власти — защищать граждан от неправильных действий государства.

"Для меня лично как для специалиста в области права, очень сомнительным является избрание юрисдикции [административного суда — ред.]. Административные суды создавались именно для защиты прав граждан от неправомерных действий или решений органов публичной власти".

Ограничения на уклонистов — управление авто, штрафы, выезд

Вениславский также объяснил, какие именно правки и предложения поддержали члены комитета:

ограничение права на управление автомобилем;

повышение штрафов за избежание воинского учета (будут наказывать после игнорирования одной повестки или большего количества, нардепы еще не решили).

При этом решили не вносить изменений относительно правил выезда за границу — на сегодня наработано достаточно законов и положений, которые нормировали практики на период мобилизации и военного времени. Кроме того, этими вопросами должен заниматься другой профильный комитет.

"Это уже вопрос к правоохранительному комитету, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своей обязанности по мобилизации и мобилизационной подготовке".

Отметим, в Верховной Раде происходит рассмотрение 4 тысяч правок к законопроекту о мобилизации №10449. В первом чтении документа речь идет о снижении возраста мобилизации, ужесточении наказания для уклонистов и изменениях в перечне оснований для отсрочки.

Напоминаем, 29 февраля нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что в Раде поддержали его правки относительно отсрочки для аспирантов-контрактников.