Морские дроны ГУР "Magura V5" уничтожили патрульный корабль РФ "Сергей Котов" (видео)

Соответствующая миссия состоялась в сотрудничестве с ВМС ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. В результате удара российский корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов, пишут в ГУР.

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Об этом сообщили в ГУР.

По информации в заметке, соответствующая миссия состоялась в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В ГУР добавили, что в результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

"Огневое поражение "Котова" состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram обнародовал сообщение с "намеком", в котором заявил, что "Черноморский флот РФ — это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму".

Крым атаковали БПЛА

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта жители Крымского полуострова слышали взрывы на южном побережье и возле Крымского моста.

Пропагандистские Telegram-каналы утверждали, что Крымский полуостров оказался под атакой БПЛА, которые били с воздуха и моря. Там предположили, что под угрозой были военные объекты РФ в Керчи, Феодосии и Крымский мост. Автор предполагает, что целью также мог быть патрульный катер "Сергей Котов". Впоследствии российские каналы опубликовали кадры поражения корвета.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что 5 дронов MAGURA уничтожили БДК "Цезарь Куников" с военным грузом. По словам главы разведки, экипаж корабля составляет 90 человек, о количестве спасенных будет известно позже, поскольку поисково-спасательная операция российских войск продолжается.