"Сергей Котов" пошел на дно: в ГУР подтвердили частичную гибель вражеского экипажа (видео)

Для спасения членов экипажа корабля "Сергей Котов" приехало десять машин скорой. Пострадала треть личного состава, который находился на борту.

В результате атаки украинских дронов в ночь на 5 марта получили ранения и погибли члены экипажа российского патрульного корабля "Сергей Котов". Данные о точном количестве пострадавших моряков ВС РФ, а также другие последствия атаки, уточняются. О деталях ночного удара по кораблю РФ рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов.

По словам Юсова, во время ночной атаки россияне успели провести частичную эвакуацию экипажа. На пристань прибыло около 10 машин скорой помощи. Точно не известно, сколько же военных моряков пострадало, но среди них есть и погибшие, и раненые.

Представитель ГУР Минобороны также пояснил, что для Сил обороны важно было уничтожить новый российский корабль 2018 года выпуска стоимостью более $50 млн. На палубе корвета "Сергей Котов" планировали установить зенитно-ракетный комплекс сил ПВО: если бы врагу удался этот план, то это усложнило бы выполнение боевых задач ВСУ.

"Корабль "Сергей Котов" на этот раз точно уничтожен. Почему на этот раз? Потому что уже охотились на него и были успешные атаки, но он сумел восстановиться после проведения ремонтных работ", — добавил представитель разведки (предыдущая атака на "Сергея Котова" произошла 18 сентября 2023 года).

Уничтожение Сергея Котова — что известно

Отметим, ранее Фокус рассказывал, чем особенный российский патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160. Корабль, который имеет длину 94 метра, пригоден для запуска дронов "Орлан-10" и может перевезти один вертолет Ка-52. На палубе — артиллерийская установка АК-176МА калибра 6,2 мм, а также пулеметы. Экипаж — 28 человек.

В сети можно отыскать кадры первых испытаний "Сергея Котова" в 2021 году. На видео хорошо видно вооружение и радиолокационное оборудование. Также появляются члены экипажа — два морских офицера и один моряк. Среди прочего, можно рассмотреть спасательные лодки, которыми был оснащен российский корабль.

Первые сообщения о возможном попадании по "Сергею Котову" появились в сети утром 5 марта. Российские пропагандисты предположили, что в Крыму произошла массированная атака украинских беспилотников, которые наносили удары с воздуха и с моря. Местное население сообщило о минимум четырех взрывах, при этом Минобороны РФ умолчало о чрезвычайном происшествии.

Позже в ГУР Минобороны заявили, что ночью дроны MAGURA V5 атаковали российский военный корабль. Заверили, что корабль уже в нерабочем состоянии: на записях с места событий видно, как на воде действительно происходит несколько взрывов.

Напоминаем, 4 марта издание "Украинская правда" опубликовала рассказ генерала ГУР о первых шагах создания и испытания морских дронов MAGURA V5. По его словам, первые шесть месяцев корабли РФ получали повреждения, а позже — начали тонуть.