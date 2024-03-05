Не хватает техники, бетона и леса: Defense Express о проблемах с обороной ВСУ

Директор информационно-консалтинговой компании Сергей Згурец утверждает, что военное командование Украины определенный промежуток времени игнорировало потребность в фортификациях, поэтому сейчас Киев пытается эту проблему решить.

В Силах обороны существует проблема с материалами для строительства фортификационных укреплений. Для строительства эффективных укреплений непосредственно на линии фронта украинским военным не хватает техники, бетона и порой леса. Об этом рассказал "Эспрессо" аналитик, директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец.

"Если мы говорим об обеспечении линий обороны и фортификаций непосредственно на направлениях, где действуют наши военные, то там формируют укрепления инженерные полки и сами части пытаются это делать. Впрочем, непосредственно на линии фронта у нас существует проблема с нехваткой техники, бетона и порой леса для того, чтобы обустраивать те траншеи, которые уже выкопаны. То есть сегодня есть ряд проблем, которые в форсажном режиме решаются. Поскольку определенный промежуток времени мы игнорировали потребность в фортификациях и сейчас пытаемся эту проблему решить", — пояснил Згурец.

Он добавил, что в Силах обороны также наблюдается нехватка противотанковых мин.

"Нам важно решать проблему нехватки противотанковых мин. По моим оценкам сейчас Силы обороны испытывают дефицит мин, которые мы должны вкладывать в наши минные поля", — добавил он.

Напомним, что ранее в издании The New York Times сообщили, что ВС РФ продолжают постепенно продвигаться на Авдеевском направлении. Среди причин дефицит боеприпасов и уменьшение западной помощи. Но есть еще одна причина — плохие фортификационные сооружения у Сил обороны.