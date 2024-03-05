РФ может сбрасывать сотню управляемых авиабомб в день: чем отвечает Украина, — Forbes

Украинские защитники для нанесения ударов по позициям противника применяет французские авиационные бомбы AASM Hammer. В числе последних уничтоженных объектов — российский склад в Казачьих Лагерях.

Российские воздушные силы активизировали работу фронтовой авиации, совершая ежедневно около ста вылетов. Как сообщили 4 марта обозреватели издания Forbes, российские Су-34 в сопровождении истребителей Су-35 могут сбросить по позициям Сил обороны до 100 авиабомб КАБ в день.

Оккупанты наносят массированные бомбовые удары управляемыми авиабомбами с целью дальнейшей атаки сухопутными силами позиций ВСУ. Однако в последнее время украинские защитники отвечают аналогичными ударами, применяя французские авиационные бомбы AASM Hammer, также известные как A2SM, которые могут преодолеть расстояние до 20 км.

Между тем авторы материала отмечают острую нехватку данного вида боеприпасов у украинских сил. И в то время, как авиация РФ сбрасывает сотни КАБов, украинская авиация отвечает лишь несколькими ударами.

Такая ситуация, по мнению журналистов, будет продолжаться до тех пор, "пока Соединенные Штаты будут продолжать игнорировать широкомасштабную войну России против Украины".

Несмотря на явный дефицит боеприпасов, удары бомбами AASM Hammer вносят свой вклад в оборону ВСУ. Так 4 марта в сети было опубликовано видео удара французскими авиабомбами по российскому складу снабжения в Казачьих Лагерях. OSINT-наблюдатели отмечают, что украинская авиация применила именно Hammer, при этом в качестве платформы могли выступать истребители Су-27.

"Постоянная поставка французских Hammer в некоторой степени компенсирует республиканскую блокаду американских JDAM. Но 50 бомб в месяц, хотя и лучше, чем ничего, — это слишком мало, чтобы сравниться с сотней или более КАБов, которые россияне могут сбрасывать каждый день", — подытожили обозреватели.

Напомним, Франция предоставила Украине авиабомбы AASM Hammer, которые будут совместимы с боевыми самолетами Су-24 и МиГ-29. Данные авиационные боеприпасы имеют вес от 250 до 1000 кг в зависимости от модификации.