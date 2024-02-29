Украинские самолеты МиГ-29 и Су-24 адаптировали под французские бомбы AASM Hammer, — Лекорню

По словам министра Вооруженных сил Себастьяна Лекорню, они пока не готовы поставлять самолеты Mirage 2000D, но взамен адаптировали авиабомбы под советские самолеты украинских Воздушных сил.

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Франция анонсировала поставку Украине бомб AASM Hammer, также известные как A2SM. Теперь стало известно, что носителями вооружения станут истребитель МиГ-29 и бомбардировщик Су-24. Об этом сообщает портал Opex360.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню 26 февраля перед комиссией по вопросам Национальных сборов заявил, что для авиабомб AASM Hammer модернизировали советские самолеты МиГ-29 и Су-24М, которые стоят на службе Воздушных сил Украины.

"Мы предпочли инвестировать деньги и инженерные ресурсы в адаптацию бомб A2SM (класса "воздух-земля") на советские самолеты Су-24 и МиГ-29, которые уже есть в Украине, вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на Mirage", — пояснил Лекорню.

Он также добавил, что пока поставки Украине истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000D не будет. Франция имеет малое количество самолетов, а их поддержка в летном состоянии потребовала бы больших усилий. К тому же Париж хотел бы предоставлять Киеву "полезные и эффективные" возможности. Именно поэтому пока не стоит вопрос Mirage 2000D. Но министр Вооруженных сил процитировал своего президента, который заявлял, что никаких табу по поставкам оружия Украине нет.

Особенности AASM Hammer

Франция имеет два вида авиабомб Hammer 250 и Hammer 1000. В основе первой лежит бомба Mk 82, а второй — BLU109 или Mk 84. В обоих вариантах бомбы оснащаются хвостовой и носовой частью с электроникой, которая повышает дальность и точность благодаря системам наведения INS, GPS, GPS Laser или GPS IR.

Напомним, 18 января Франция анонсировала поставки авиабомб AASM Hammer Украине. Ежемесячно будет 50 снарядов.

7 февраля СМИ писали, что Франция имеет лишние истребители Mirage 2000D, которые являются носителями ракет SCALP-EG и бомб AASM.