Українські літаки МіГ-29 і Су-24 адаптували під французькі бомби AASM Hammer, – Лекорню

За словами міністра Збройних сил Себастьяна Лекорню, вони поки не готові постачати літаки Mirage 2000D, але натомість адаптували авіабомби під радянські літаки українських Повітряних сил.

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Франція анонсувала постачання Україні бомб AASM Hammer, також відома як A2SM. Тепер стало відомо, що носіями озброєння стануть винищувач МіГ-29 і бомбардувальник Су-24. Про це повідомляє портал Opex360.

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню 26 лютого перед комісією з питань оборони Національних зборів заявив, що для авіабомб AASM Hammer модернізували радянські літаки МіГ-29 і Су-24М, які стоять на службі Повітряних сил України.

"Ми вважали за краще інвестувати гроші і інженерні ресурси в адаптацію бомб A2SM (класу "повітря-земля") на радянські літаки Су-24 і МіГ-29, які вже є в Україні, замість того, щоб зосереджуватися виключно на Mirage", — пояснив Лекорню.

Він також додав, що наразі постачання Україні винищувачів-бомбардувальників Mirage 2000D не буде. Франція має замалу кількість літаків, а їхня підтримка у льотному стані потребувала б великих зусиль. До того ж Париж хотів би надавати Києву "корисні і ефективні" можливості. Саме тому наразі не стоїть питання Mirage 2000D. Але міністр Збройних сил процитував свого президента, який заявляв, що жодних табу з постачання зброї Україні немає.

Особливості AASM Hammer

Франція має два види авіабомб Hammer 250 і Hammer 1000. В основі першої лежить бомба Mk 82, а другої — BLU109 або Mk 84. В обидвох варіантах бомби оснащуються хвостовою і носовою частиною з електронікою, яка підвищує дальність і точність завдяки системам наведення INS, GPS, GPS Laser або GPS IR.

Нагадаємо, 18 січня Франція анонсувала постачання авіабомб AASM Hammer Україні. Щомісяця буде 50 снарядів.

7 лютого ЗМІ писали, що Франція має зайві винищувачі Mirage 2000D, які є носіями ракет SCALP-EG і бомб AASM.