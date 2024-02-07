У Франції є зайві винищувачі Mirage 2000D: Україні вони потрібні і угода можлива, — Forbes

За словами журналістів, винищувачі-бомбардувальники Mirage 2000D повністю сумісні з крилатими ракетами SCALP-EG і розумними бомбами Hammer. Перші вже використовуються в Україні, а другі з'являться скоро.

Related video

Останнім часом з'являється дедалі більше повідомлень про можливу угоду щодо постачання в Україну французьких винищувачів Mirage 2000D. Про це пише Forbes.

Україні потрібні військові літаки, а Франція знімає з озброєння частину своїх Mirage 2000D з дельтоподібним крилом. Париж, у свою чергу, вже пообіцяв Україні високоточні керовані боєприпаси від цих літаків.

Якщо французьке керівництво дійсно збирається передати Україні "Міражі", офіційно про це можуть оголосити вже найближчим часом, оскільки президент Франції Еммануель Макрон у лютому збирається з візитом до Києва.

Причина, з якої Україні потрібні ці літаки, цілком очевидна. Двомісні одномоторні Mirage 2000D повністю сумісні з крилатими ракетами SCALP-EG і розумними бомбами Hammer. Перші вже використовуються в Україні, а другі з'являться скоро.

Французькі ВПС закупили 86 літаків Mirage 2000D у виробника Dassault, тепер через три десятиліття інтенсивної експлуатації (під час якої кілька літаків розбилися) вирішено модернізувати 55 літаків і використовувати їх до 2030-х років. Причому цих літаків у Франції в надлишку, і 20 з них можуть передати Києву.

Mirage 2000D можуть доповнити Су-24М

Dassault Mirage 2000, ОАЕ

Минулого місяця командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук зазначав, що цілком можливо, що бойові можливості бомбардувальників Су-24М доповняться Mirage 2000D.

Су-24М — зараз це основні ударні літаки дальньої авіації ВПС. За допомогою ракет Storm Shadow і SCALP вони завдавали ударів по російських кораблях, авіабазах і штабах на відстані близько 300 км. Минулого року Україна отримала від Франції близько 50 ракет SCALP, нещодавно повідомлялося про заплановані постачання ще 40.

У Повітряних силах закінчуються бомбардувальники

Однак у Повітряних силах України закінчуються бомбардувальники, відмічає автор публікації. Єдиний підрозділ із Су-24М — це 7-та бригада тактичної авіації в Старокостянтинові на заході України, яка була направлена для участі в бойових діях у лютому 2022 року. Ймовірно, у складі двох десятків літаків Су.

За 23 місяці бойових зіткнень, за даними Oryx, ЗСУ втратили 18 бомбардувальників.

Хоча цілком можливо, інженери зможуть привести в боєготовність частину з десятків занедбаних Су-24, що гнили на відкритому зберіганні на різноманітних авіаційних цвинтарях по всій Україні, є й простіший спосіб. Отримати від Франції "Міражі".

Попри складнощі з інфраструктурою для нових літаків, і те, що пілотам, можливо, знадобляться місяці, щоб отримати кваліфікацію для "Міражів", ці вкладення можуть окупитися.

За словами аналітиків, видається малоймовірним, що Україна отримає надлишки бойових літаків зі США, оскільки проросійські республіканці в Конгресі протягом кількох місяців блокують подальшу допомогу Україні.

До того ж літаки Mirage можуть опинитися в розпорядженні Повітряних сил незабаром після постачання великої партії (сотень, за словами Макрона) реактивних бомб Hammer, які за їх характеристиками можна порівняти з бомбами Joint Direct Attack Munition (JDAM), що баражують. Білий дім встиг поставити Україні JDAM перш ніж республіканці зупинили допомогу. У ЗСУ їх встановили на старі винищувачі МіГ-29.

Нагадаємо, що в Польщі прокоментували російську атаку на Україну 7 лютого словами про те, що західному світові слід винести для себе урок.

Також повідомлялося, що Польща підняла в повітря винищувачі через обстріли українських міст.