Уничтожение корабля "Сергей Котов": в ГУР показали, как "Magura V5" потопили корабль РФ (видео)

На запись попали моменты поражения российского корвета морскими дронами Главного управления разведки, за которыми следуют мощные взрывы и пламя. В разведке также подтвердили частичную гибель вражеского экипажа.

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины с помощью морских дронов атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Видео уничтожения российского корвета обнародовало ГУР в Telegram.

На кадрах видно, как украинские морские беспилотники "Magura V5" движутся в направлении патрульного корабля оккупантов. Кроме того, на запись попали и моменты поражения дронами ГУР по российскому корвету, за которыми следуют мощные взрывы и пламя.

ГУР уничтожили патрульный корабль РФ "Сергей Котов"

Напомним, во вторник, 5 марта, Главное управление разведки Министерства обороны Украины взяли на себя ответственность за атаку по патрульному кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Соответствующую операцию осуществило спецподразделение ГУР "Group 13". Миссия состоялась в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

"Огневое поражение "Котова" состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

В ГУР подтвердили частичную гибель вражеского экипажа

Впоследствии представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов заявил, что в результате атаки украинских дронов в ночь на 5 марта получили ранения и погибли члены экипажа российского патрульного корабля "Сергей Котов".

Данные о точном количестве пострадавших моряков ВС РФ, а также другие последствия атаки, уточняются.

Атака БПЛА в Крыму

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта жители Крымского полуострова слышали взрывы на южном побережье и возле Крымского моста.

Пропагандистские Telegram-каналы утверждали, что Крымский полуостров оказался под атакой БПЛА, которые били с воздуха и моря. Там предположили, что под угрозой были военные объекты РФ в Керчи, Феодосии и Крымский мост. Автор предполагает, что целью также мог быть патрульный катер "Сергей Котов". Впоследствии российские каналы опубликовали кадры поражения корвета.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что 5 дронов MAGURA уничтожили БДК "Цезарь Куников" с военным грузом. По словам главы разведки, экипаж корабля составляет 90 человек, о количестве спасенных будет известно позже, поскольку поисково-спасательная операция российских войск продолжается.