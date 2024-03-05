Танки НАТО форсировали Вислу: в Польше продолжаются учения Steadfast Defender 24 (видео)

Солдаты армий стран-членов НАТО учатся быстро перебрасывать технику через Вислу — с левого берега на правый. Таким образом отрабатывают навыки реагирования в момент кризиса.

В Польше состоялся очередной этап военных учений Steadfast Defender 24, которые страны-члены НАТО проводят в Европе, начиная с 22 января 2024 года. Военные из армий союзников наработали навыки преодоления водной преграды. За процессом следили руководители Польши и Литвы. О действиях армии НАТО и форсировании рек рассказали на портале Polskieradio24.

Официальные лица, присутствующие во время Steadfast Defender 24 — президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа, а также министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, — написали журналисты. Часть учений, которые проходят на территории соседа РФ, Беларуси и Украины, называется Dragon 24.

В тренировках приняли участие военные, бронетехника, авиация ряда стран-членов НАТО — Польши, Франции, Турции, Литвы, Великобритании, США, Германии и Испании. Место тренировок — река Висла, местность возле населенного пункта Коженево (в 100 км от границы с Калининградской областью РФ, в самом широком месте Вислы — до 1 км, глубина 1-7 м; ширина в месте учений — около 300 м).

Steadfast Defender 24 — место форсирования Вислы Фото: Google Maps

Главная задача, поставленная перед военными — переправиться через водную преграду под прикрытием авиации. Воздушная защита обеспечивалась вертолетами. Тем временем установили понтоны, по которым с левого берега на правый переправляли технику — например, танки с флагами Польши и Франции.

Steadfast Defender 24 — вертолеты, танки, понтоны Фото: Скриншот

Польские военные объяснили журналистам, что в учениях выделены три оси — польская, французская и британско-немецкая (что означают эти оси, не объясняется). Форсирование реки провели именно в марте, поскольку именно ранней весной это делать труднее всего.

Steadfast Defender 24 — танки на понтонах Фото: Скриншот

"Мы хотели создать определенные вызовы для наших саперов и инженерных войск, потому что переходить посреди лета гораздо легче, но дело не в том, чтобы это было легко, а в том, чтобы хорошо потренироваться в самых сложных условиях. Идея учений заключается в том, чтобы перебросить войска очень быстро перед конфликтом, в фазе кризиса", — заявил заместитель командующего Вооруженных сил Польши генерал Цезарий Вишневский.

Информационное агентство AFP News Agency опубликовало видео с места учений Dragon 24. Также отметили, что в маневрах приняли участие 4 500 военных и 1 000 ед. техники.

Steadfast Defender 24 — детали

Отметим, в середине января 2024 года НАТО приняло решение провести масштабные военные учения Steadfast Defender 24. Общее количество военных, которые присоединились к маневрам — 90 человек: это наибольшее количество участников со времен "холодной войны".

Среди участников учений — армия Финляндии, которая только что присоединилась к Североатлантическому альянсу. На территории этой страны состоится этап Nordic Response 24, к которому присоединятся 4 тыс. военных из 14 стран НАТО. Военные будут тренироваться на расстоянии до 40 км от российско-финской границы.

Между тем один из польских генералов объяснил, почему важно провести совместные масштабные учения. По его словам, армии союзников похожи на "мозаику", а им нужно понять, как действовать слаженно.