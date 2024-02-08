Под боком у Москвы: в Финляндии силы НАТО проведут масштабные учения по защите границ

Всего в маневрах Nordic Response 24 будут задействованы 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. При этом Силы обороны Финляндии направят 4100 солдат, значительная часть которых — резервисты.

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Силы союзников по НАТО с 4 по 15 марта 2024 года впервые проведут военные учения с Силами обороны Финляндии. Мероприятие Nordic Response 24 направлено на отработки сценариев защиты финских границ, сообщили 7 февраля в Defence Industry Europe.

Под руководством Норвегии учения пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции. Это самое значительное участие в многонациональных учениях за рубежом за всю историю финских Сил обороны, отмечают авторы материала.

"В рамках Steadfast Defender 24, Nordic Response 24 страны НАТО и их партнеры будут отрабатывать способность Североатлантического союза усиливать войска на севере с целью отработки совместной оборонительной операции в арктических условиях", — говорится в сообщении.

В масштабных маневрах, которые пройдут в воздухе, на суше и на море, будут задействованы около 20 000 военнослужащих из 14 стран. При этом с финской стороны примут участие 4 100 военнослужащих, значительная часть которых — резервисты.

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Nordic Response 24 станут главными международными учениями финских сил обороны в этом году, в ходе которых будет отрабатываться способность финских войск участвовать вместе с союзниками в совместных операциях в северном регионе под руководством НАТО.

Реакция Москвы

На планы Североатлантического альянса провести Nordic Response 24 отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что действия Скандинавских стран приводят к эскалации в регионе, и Москва намерена "предпринять адекватные оборонительные меры".

Российский дипломат добавила, что действия норвежских властей якобы приводят к добровольному отказу от собственной независимости.

"Наша страна не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ, будет принимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности", — заявила Захарова, не уточнив при этом, какие конкретные меры примет российская сторона.

Ранее сообщалось, что ВС РФ накапливают силы, чтобы угрожать странам Балтии, а также другим странам-членам НАТО. По информации министра обороны Трольса Лунда Пульсена, самолеты и корабли РФ могут совершать провокации против Дании в районе острова Борнхольм.