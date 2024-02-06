Атака РФ на остров Борнхольм: разведка Дании рассказала об угрозе для НАТО

Самолеты и корабли РФ могут совершать провокации против Дании, заявил министр обороны Трольс Лунд Пульсен. Также нужно готовиться к наращиванию российских вооруженных сил.

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Российские войска накапливают силы, чтобы угрожать странам Балтии, а также другим странам-членам НАТО. Впрочем, Кремль вряд ли решится атаковать Данию, однако нужно быть готовыми к провокациям. О возможной угрозе нападения РФ говорилось в объяснении министра обороны Трольса Лунда Пульсена во время встречи с парламентариями. Фрагмент ответа Служба военной разведки Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) опубликовала на портале ведомства.

Датские депутаты поинтересовались, почему на военных картах некоторые острова Дании, например, Сконе, Блекинге, Готланд, Борнхольм, обозначены красным цветом. В частности, означает ли это, что есть угроза прямой атаки РФ. В ответ парламентарии услышали, что нет непосредственной угрозы для этих островов, в частности — для Борнхольма. По состоянию на февраль 2024 года Москва не имеет достаточно военных сил, чтобы перебросить их на Балтийское море и атаковать какую-то страну-члена НАТО.

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Однако министр подчеркнул, что Россия продолжает усиливать войска. Среди прочего — планирует создать новые подразделения в Балтии.

"РФ находится в процессе масштабного наращивания военной силы и это также будет включать создание новых подразделений в регионе Балтийского моря и в северо-западной части страны".

Чиновник отметил, что Кремль может осуществлять провокации, которые находятся ниже границы "военного ответа НАТО". В частности, речь идет о "нарушении национальных территориальных границ военной авиацией, или появление военных кораблей, или использование гидролокатора, или наращивание войск". В итоге россияне пока "избегают" столкновения с НАТО, но ситуация шаткая.

"Однако также очень вероятно, что Россия намерена использовать свою военную мощь, чтобы бросить вызов странам НАТО за пределами статьи 5", — подытожил министр Трольс Лунд Пульсен.

Борнхольм — остров в Балтийском море, расположенный в 300 км к западу от российского Калининграда. Рядом с островом проходят нитки неработающего газопровода "Северный поток-2", который осенью 2022 года взорвали неизвестные лица. Согласно промежуточным результатам расследования, некоторые признаки указывают на возможную причастность украинских спецслужб.

Готланд — остров на 300 км севернее. Об этом острове упоминал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко в январе 2022 года: он "планировал", как ВС РФ его оккупируют. Заявление Коротченко прозвучало в эфире российской пропагандистки Скабеевой, сообщили в СМИ.

Остров Борнхольм — где он расположен Фото: Google Maps

Дания и Украина — детали

Отметим, Дания присоединилась к оказанию помощи Украине после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. В частности, ранее Фокус писал о том, как эта страна приняла украинских беженцев, бежавших от российской агрессии. В декабре 2023 года датский министр заявил, что после войны желательно было бы, чтобы эти люди вернулись домой. Тогда же в СМИ сообщили, что есть планы выделить на поддержку Украины почти миллиард евро в 2024 году.

Летом 2023 года Дания присоединилась к самолетной коалиции, о формировании которой заявил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно предварительным соглашениям, эта страна предоставит ВСУ 42 истребителя F-16: ожидалось, что они поступят весной 2024 года. В феврале 2024 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что дата поставки передвинулась на второй квартал года.

Напоминаем, 6 декабря источники Фокуса в СБУ рассказали, что спецслужба причастна к покушениям на почти десять коллаборационистов и врагов, которые принимали участие в российско-украинской войне. 5 февраля представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, кто из украинцев имеет шанс выучиться на пилота F-16.