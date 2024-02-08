Під боком у Москви: у Фінляндії сили НАТО проведуть масштабні навчання із захисту кордонів

Загалом у маневрах Nordic Response 24 будуть залучені 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн. При цьому Сили оборони Фінляндії направлять 4100 солдатів, значна частина яких — резервісти.

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Сили союзників по НАТО з 4 по 15 березня 2024 року вперше проведуть військові навчання з Силами оборони Фінляндії. Захід Nordic Response 24 спрямований на відпрацювання сценаріїв захисту фінських кордонів, повідомили 7 лютого в Defence Industry Europe.

Під керівництвом Норвегії навчання пройдуть у північних районах Фінляндії, Норвегії та Швеції. Це найзначніша участь у багатонаціональних навчаннях за кордоном за всю історію фінських Сил оборони, зазначають автори матеріалу.

"У рамках Steadfast Defender 24, Nordic Response 24 країни НАТО та їхні партнери відпрацьовуватимуть здатність Північноатлантичного союзу посилювати війська на півночі з метою відпрацювання спільної оборонної операції в арктичних умовах", — ідеться в повідомленні.

У масштабних маневрах, які відбудуться в повітрі, на суходолі та на морі, будуть залучені близько 20 000 військовослужбовців із 14 країн. При цьому з фінської сторони візьмуть участь 4 100 військовослужбовців, значна частина яких — резервісти.

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Nordic Response 24 стануть головними міжнародними навчаннями фінських сил оборони цього року, під час яких відпрацьовуватимуть спроможність фінських військ брати участь разом із союзниками в спільних операціях у північному регіоні під керівництвом НАТО.

Реакція Москви

На плани Північноатлантичного альянсу провести Nordic Response 24 відреагувала представник МЗС РФ Марія Захарова. Вона заявила, що дії Скандинавських країн призводять до ескалації в регіоні, і Москва має намір "вжити адекватних оборонних заходів".

Російський дипломат додала, що дії норвезької влади нібито призводять до добровільної відмови від власної незалежності.

"Наша країна не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО біля своїх кордонів, буде вживати адекватних оборонних заходів для купірування загроз своїй національній безпеці", — заявила Захарова, не уточнивши водночас, яких конкретних заходів вживатиме російська сторона.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ накопичують сили, щоб загрожувати країнам Балтії, а також іншим країнам-членам НАТО. За інформацією міністра оборони Трольса Лунда Пульсена, літаки та кораблі РФ можуть здійснювати провокації проти Данії в районі острова Борнхольм.