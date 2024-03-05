Украинские Leopard 1 получили редкие HESH-снаряды — OSINT-аналитик (фото)

Особенностью HESH-боеприпасов является то, что они создают мощное давление на цель и затем детонируют. Они имеют меньшее бронепробиваемость, но создают большое давление изнутри объекта.

На вооружении украинской армии есть уже несколько десятков танков Leopard 1. OSINT-аналитик Weapons Illustrated обнаружил, что ВСУ получили бронебойно-фугасные HESH боеприпасы.

В арсенале украинских военных заметили 105-мм боеприпасы бельгийского производства. На фотографии указывается сразу три типа снарядов:

M393A3-E-HESH-T (HEP-T) производства KNDS Бельгия ;

; подкалиберный M1060A2/A3 производства KNDS Бельгия;

кумулятивный M456A2 HEAT-T, которые передали Соединенные Штаты.

Особенностью HESH-боеприпаса является другой принцип действия. После попадания в цель пластичное взрывчатое вещество сначала растекается по броне, а затем детонирует. В результате само пробивание брони может и не произойти, но на внешней стороне образуются осколки и сколы, которые поражают машину изнутри.

Характеристики снаряда HESH-T

HESH-снаряды были разработаны в Великобритании. Они не получили большой популярности, поэтому сейчас их используют только Challenger 1 и 2, а также Leopard 1 с пушкой Royal Ordnance L7. Также их можно использовать на танках M-55S, которые Украина получила от Словении.

Стоит отметить, что ранее Бельгия заказывала у местного филиала концерна KNDS изготовить 105-мм танковые боеприпасы для Украины. Также ВСУ используют Leopard 1A5BE бельгийского производства, что фиксировали аналитики.

Напомним, 7 февраля в Греции показали глубокую модернизацию танков Leopard 1A5, которая должна повысить боеспособность машин.

В начале февраля Rheinmetall обнародовал планы поставок Украине различного оружия и техники.