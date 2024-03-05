"Хватает задач": в ВМС рассказали, что делал пораженный "Сергей Котов" в Керченском проливе

По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, поражение и ликвидация судна "Сергей Котов" существенно скажется на ситуации в Черном море для российских оккупантов.

Во вторник, 5 марта, пошел на дно очередной корабль России — "Сергей Котов". В Военно-морских Силах Украины сообщили, что он применялся для охраны пунктов базирования оккупантов и вражеского района в целом. Об этом сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".

Представитель отметил, что у кораблей подобного типа достаточно задач. Поэтому потеря и уничтожение судна "Сергей Котов" окажет значительнре воздействие на обстановку в Черном море для российских военных.

"У них хватает задач – особенно у патрульных кораблей. Начиная от охраны пунктов базирования, заканчивая охраной вражеского района, пролива, контроля над гражданским судоходством", – констатировал Плетенчук.

По его словам, на утро 5 марта не обнаружено ни одного вражеского корабля в Черном море. Однако в Азовском море находится еще один объект противника.

"В этом случае он вообще утонул. Поисковая операция уже проводилась. Даже кого-то вытащили из воды – успели", – отмечает Плетенчук.

Кроме того, он подчеркивает, что подобные инциденты имеют существенное воздействие на желание врага продолжать войну против нашего государства: "Очевидно, это оказывает влияние на морально-психологическое состояние военнослужащих РФ, которые полностью осознают, что выход в море сопряжен с реальной опасностью и возможностью остаться там".

Напомним, во вторник, 5 марта, Главное управление разведки Министерства обороны Украины взяли на себя ответственность за атаку по патрульному кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В ночь с 4 на 5 марта жители Крымского полуострова слышали взрывы на южном побережье и возле Крымского моста.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что 5 дронов MAGURA уничтожили БДК "Цезарь Куников" с военным грузом. По словам главы разведки, экипаж корабля составляет 90 человек, о количестве спасенных будет известно позже, поскольку поисково-спасательная операция российских войск продолжается.