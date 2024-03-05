Есть "глаза": партизаны "Атеш" раскрыли тайное производство дронов в Санкт-Петербурге (фото)

По словам членов партизанского движения, их человек из военной академии связи имени Буденного предоставил исчерпывающую информацию и передал ее в "правильные места".

Россияне начали производство беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило движение АТЕШ в Telegram.

"Наш человек из военной академии связи им. Буденного, предоставил исчерпывающую информацию о том, что там налажено производство дронов", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что благодаря тому, что их "глаза" есть, в подобных учреждениях, а также на большинстве стратегических предприятий, выполняющих заказы министерства обороны, существует возможность оперативно реагировать на ситуацию и своевременно передавать информацию в правильные места.

"Молодеж на территории России, не так подвержена пропаганде и видит весь ужас, который несет преступная путинская власть. По этой причине, к нам присоединяется все больше молодых людей с активной жизненной позицией", — добавили агенты движения.

Россияне наладили в Санкт-Петербурге производство дронов Россияне наладили в Санкт-Петербурге производство дронов Россияне наладили в Санкт-Петербурге производство дронов Россияне наладили в Санкт-Петербурге производство дронов

Напомним, 23 февраля партизаны зафиксировали прибытие большого количества вражеских танков на железнодорожную станцию во временно оккупированной Евпатории в Крыму. По словам партизан, успешные действия украинских военных заставляют противника расконсервировать свои резервы. "Атеш" насчитал более 30 танков типа Т-62.

21 февраля стало известно, что военный госпиталь во временно оккупированном Симферополе переполнен российскими солдатами. Партизаны назвали основной причиной большого количества раненых — штурмы в Авдеевке Донецкой области и на Запорожском направлении.