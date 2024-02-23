На фронт доедут не все: россияне свозят в Крым танки Т-62, — "Атеш" (видео)

Оккупанты разгрузили Т-62 на железнодорожной станции в Евпатории. Партизаны отмечают, что это советские танки, которые производились еще до 1975 года и были сняты с вооружения в России.

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Украинское подполье зафиксировало прибытие большого количества танков на железнодорожной станции в Евпатории, что во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" 23 февраля.

"Успешные действия ВСУ на фронте заставляют оккупантов расконсервировать свои резервы", — отмечают администраторы канала.

Агенты подполья наблюдали за разгрузкой танков в Евпатории на станции "Товарная". После разгрузки партизаны насчитали более 30 танков типа Т-62.

В "Атеш" отмечают, что это советские танки, которые производились еще до 1975-го года и были сняты с вооружения в Российской Федерации. Координаты станции: 45.21347956851094, 33.373166696298654.

"Отсутствие новых образцов танков на поле боя и замена их старыми не сильно поднимет огневую мощь оккупантов. В любом случае не все они доедут до фронта", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля в процессе разведывательных действий на территории Крыма партизаны обнаружили военный объект Вооруженных Сил Российской Федерации — дивизион противовоздушной обороны. Он располагался в Сакском районе и включал в себя комплекс С-400 и радиолокационную станцию.

Кроме того, 7 февраля партизаны зафиксировали перемещение военной техники российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области.