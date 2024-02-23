На фронт доїдуть не всі: росіяни звозять до Криму танки Т-62, — "Атеш" (відео)

Окупанти розвантажили Т-62 на залізничній станції у Євпаторії. Партизани зазначають, що це радянські танки, які вироблялися ще до 1975 року і були зняті з озброєння в Росії.

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Українське підпілля зафіксувало прибуття великої кількості танків на залізничній станції у Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у партизанському русі "Атеш" 23 лютого.

"Успішні дії ЗСУ на фронті змушують окупантів розконсервувати свої резерви", — зазначають адміністратори каналу.

Агенти підпілля спостерігали за розвантаженням танків у Євпаторії на станції "Товарна". Після розвантаження партизани нарахували понад 30 танків типу Т-62.

У "Атеш" зазначають, що це радянські танки, які вироблялися ще до 1975-го року і були зняті з озброєння в Російській Федерації. Координати станції: 45.21347956851094, 33.373166696298654.

"Відсутність нових зразків танків на полі бою та заміна їх старими не сильно підніме вогневу міць окупантів. У будь-якому разі не всі вони доїдуть до фронту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 лютого у процесі розвідувальних дій на території Криму партизани виявили військовий об'єкт Збройних Сил Російської Федерації — дивізіон протиповітряної оборони. Він розташовувався в Сакському районі і містив у собі комплекс С-400 і радіолокаційну станцію.

Крім того, 7 лютого партизани зафіксували переміщення військової техніки російських окупантів у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.