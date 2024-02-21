Цілий дивізіон ППО: росіяни розмістили ЗРК С-400 і РЛС у Сакському районі, — Атеш (відео)

За даними партизанів, усю інформацію про розміщення техніки окупантів було передано в ЗСУ.

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У процесі розвідувальних дій на території Криму партизани виявили військовий об'єкт Збройних Сил Російської Федерації — дивізіон протиповітряної оборони. Він розташовувався в Сакському районі і містив у собі комплекс С-400 і радіолокаційну станцію. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За словами партизанів, вони оперативно передали всю отриману інформацію про дивізіон протиповітряної оборони Українським збройним силам того ж дня і продовжували стежити за можливим переміщенням військової техніки.

"Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення. Цим "АТЕШ" і займатиметься", — ідеться в повідомленні.

На завершення, партизани закликали всіх зацікавлених приєднатися до їхнього руху та надати підтримку Силам оборони України в боротьбі проти окупантів.

Нагадаємо, 8 лютого в партизанському русі "Атеш" повідомили, що агенти підпілля зафіксували дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська, з яких окупанти 7 лютого здійснили масований обстріл України.

7 лютого партизани зафіксували переміщення військової техніки російських окупантів у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.