Войска РФ получили от "Ростеха" комплекс "Гроза.04.К" для борьбы с FPV-дронами

Разработка устройства велась с августа 2023 года, и в настоящее время комплекс запущен в серийное производство.

В России запустили в серийное производство комплекс противодействия беспилотникам "Гроза.04.К". Первая партия устройств уже направлена в войска Вооруженных сил РФ. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Разработкой комплекса занимались специалисты концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). "Гроза.04.К" предназначено для борьбы с дронами типа FPV. В публикации говорится, что современные FPV-дроны представляют большую опасность, так как способны выполнять задачи по радиотехнической и оптоэлектронной разведке. Кроме того эти БПЛА отвлекают радиолокационные средства и ракетные комплексы во время воздушных атак, а также могут применяться как барражирующие боеприпасы.

Сообщается, что противодронный комплекс в ходе испытаний "подтвердил свои технические характеристики и высокую эффективность".

Разработка "Грозы" велась с августа 2023 года, и уже осенью российские военные получили первую партию для проведения испытаний в условиях боевых действий в Украине.

Между тем характеристики нового устройства пока не разглашаются, но профильные российские ресурсы отмечают, что комплекс уже проявил себя как эффективное антидроновое средство.

Ранее мы писали о волонтерской инициативе "Антидрон Украина", благодаря которой создаются небольшие и недорогие средства радиоэлектронной борьбы для подавления российских дронов непосредственно на поле боя. Основатель проекта Сергей Герасимюк сообщил, что эти относительно маленькие системы могут кардинально изменить ход боевых действий.