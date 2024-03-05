Украина в этом году может произвести около 2 млн беспилотников, — Минстратегпром

По словам замминистра по стратегическим отраслям промышленности Анны Гвоздяр, потребности армии значительно больше, чем можно покрыть при финансовых возможностях страны.

В текущем году производственные показатели украинских беспилотных аппаратов могут достигнуть отметки в два миллиона единиц, при этом увеличение производственных мощностей продолжается. Об этом заявила заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что современные потребности нашей армии значительно превышают финансовые возможности нашей страны, несмотря на существующий спрос.

"И даже вместе с партнерами нам было бы тяжело. Однако работаем в этом направлении. Мы сейчас увеличиваем производство беспилотников", — говорит Гвоздяр.

Она отметила, что заявление президента о миллионе беспилотных аппаратов вызвало сомнения у граждан. В то же время она заверила, что "в области производства мы значительно превосходим эту цифру".

"И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки в 2 миллиона", — добавила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, во время итоговой пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине произведут миллион дронов в 2024 году. Он также отметил, что военным нужна лучшая, но простая инфраструктура управления дронами, чтобы быстро их использовать. Зеленскому не нравится, когда логистика в Украине построена на бюрократическом советском процессе.