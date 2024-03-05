Под аналог HIMARS: Rheinmetall будет делать "таинственные" ракеты, бьющие до 300 км

По информации журналистов, испанский филиал концерна получил контракт на 300 миллионов евро на создание новых ракет. Они должны быть произведены до 2027 года.

Испанский филиал Rheinmetall Expal Munitions заключил контракт на 300 миллионов евро на создание ракет, способных лететь на расстояние до 300 километров, для ракетных систем SILAM, предназначенных для испанских вооруженных сил. Об этом пишет портал Infodefensa.

Весь этот арсенал ракет должен быть произведен на заводах в Испании в период с 2024 по 2027 год, причем в общую стоимость контракта включены не только изготовление ракет, но и предоставление дополнительных услуг и других систем.

Отмечается, что в данном контексте не только указывается количество ракет, которые должна произвести компания Rheinmetall Expal Munitions в ближайшие годы, но также не раскрывается тип ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров.

В источнике отмечают, что одна из ведущих вооруженных компаний Европы (а точнее, ее филиал в Испании) заключила контракт на наладку производства дальнобойных ракет, аналогичных HIMARS, и в нашей стране такое вооружение было бы чрезвычайно важным.

Дополнительно можно уточнить, что ракетная система SILAM, предназначенная для испанской армии, является локализованной версией ракетной системы PULS израильской разработки. Из открытых источников не было получено информации о том, что к системе PULS были интегрированы какие-либо типы крылатых ракет наземного базирования. Следовательно, можно предположить, что в данном случае Rheinmetall Expal Munitions предлагает именно дальнобойные реактивные снаряды с дальностью пуска до 300 километров.

Контракт на производство и поставку ракетных систем SILAM для Испании был заключен в декабре 2023 года. Стоимость сделки составила 700 миллионов евро, ее условия предусматривают изготовление и поставку к 2025 году, включая 12 пусковых установок, 12 транспортно-заряжающих машин, две эвакуационные и шестиразведочные машины, 10 командно-штабных машин для управления стрельбой.

Кроме того, в стоимость контракта была включена поставка аппаратуры и инфраструктуры для обслуживания. Тогда же заявлялось, что испанские военные намерены заказать такую номенклатуру ракетного вооружения в SILAM:

16 блоков на 288 управляемых ракет с дальностью до 35 километров;

28 блоков на 112 ракет с дальностью до 150 км;

32 блока на 64 ракеты с дальностью до 300 километров;

32 блока на 216 обучающих ракет с дальностью пуска до 15 километров.

Напомним, что в Испании планируют к 2027 году разработать комплексную систему лазерного оружия против дронов, мощность которой должна составить 35 кВт.