"Клиническая картина": Украина за неделю нанесла два удара HIMARS по войскам РФ, — iSW

По данным аналитиков, российское командование обвинили в том, что на сообщения о работе украинских разведывательных БПЛА перед ударом не обратили внимания.

Related video

Силы обороны Украины нанесли еще один удар по скоплению российских военных в оккупированной части Донецкой области, что вновь заставило представителей оккупационной группировки беспокоиться насчет использования Украиной систем HIMARS. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 28 февраля.

По словам российского пользователя Telegram, представившегося сотрудником подразделения спецслужб, удар HIMARS поразил скопление личного состава 155-й бригады морской пехоты (ТОФ) на церемонии награждения в Еленовке Донецкой области ночью 27 февраля.

Еще один российский источник сообщил, что погибли 19 человек, в том числе заместитель командира бригады, майор и капитан. Ранены 12, среди них командир бригады полковник Михаил Гудков. Российское командование обвинили в том, что не обратило внимания на сообщения о работе украинских разведывательных БПЛА перед ударом.

За последнюю неделю ВСУ нанесли два похожих удара HIMARS по скоплениям российских войск: по полигону возле Волновахи 20 февраля и полигону в Подо-Калиновке Херсонской области 22-го.

Один из т.н. военкоров заявил, что "это уже не единичные ошибки", и предположил, что Украина намеренно наносит удары по скоплениям российского персонала.

Сообщение об ударе HIMARS

Российские источники, судя по всему, все больше обеспокоены тем, что ВСУ могут воспользоваться просчетами ВС РФ по части оперативной безопасности (большие скопления людей в ближнем тылу под наблюдением украинской воздушной разведки) с помощью целенаправленных ударов HIMARS, которые продолжают вызывать недовольство в российском информационном пространстве.

Напомним, что в РФ заявили о создании аналога HIMARS, которым якобы уничтожили ЗРК Patriot под Харьковом.

Также сообщалось, что OSINT-исследователи обсуждают удар ВСУ по расчету БПЛА ZALA. Могли использоваться ракеты GLSDB с установки HIMARS.