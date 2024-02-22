Могли применить GLSDB с HIMARS: OSINT-исследователи обсуждают удар ВСУ по расчету БПЛА ZALA (видео)

Бомбы GLSDB благодаря большей боевой части, хорошо подходят для ударов по зданиям, а расчет операторов БПЛА является очень важной целью.

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Морпехи 140-го разведывательного батальона ВМС ВСУ вместе морским центром ССО скорректировали удар по вражеским операторам БПЛА ZALA. В Telegram-канале "КіберБорошно" сообщили, что соответствующим видео с ними поделились бойцы.

В заметке указана локация, где произошли события. Удар произошел вблизи населенного пункта Чернянка, левобережье Херсонской области.

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"Передали немного демократии вражескому экипажу БПЛА ZALA", — указано в сообщении.

Тип боеприпаса, которым был поражен объект, не назвали. OSINT-исследователи в сервисе микроблогов Х обсуждают возможность применения одной из управляемых бомб GLSDB, недавно переданных Украине, а атака произошла с HIMARS. Бомбы благодаря большей боевой части, хорошо подходят для ударов по зданиям, а расчет операторов БПЛА является очень важной целью, для уничтожения которой можно использовать максимальную огневую мощь.

Фото: Google Maps

GLSDB и их вероятная стоимость

Бомбы малого диаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb или GLSDB) разрабатывались компаниями Boeing и Saab Group. По сути, это модификация крылатых бомб SDB воздушного базирования. Сейчас в качестве пусковых установок для GLSDB применяют РСЗО, такие как HIMARS и M270.

Стоимость GLSDB не раскрывается. В открытых источниках есть данные о том, что составная часть GLSDB — бомба SDB со снарядом M26 — стоит 40 тысяч долларов. Для подсчета общей стоимости нужно учесть также цена "межступенчатого адаптера", который соединяет SDB со снарядом M26, стоимость разработки пускового контейнера и другие расходы, связанные с разработкой и выпуском.

Напомним, 15 февраля журнал Forbes сообщил, что Украина начала применять бомбы GLSDB. По словам журналистов, на фоне проволочек с дальнейшей помощью Киеву повезло, что администрация президента США еще год назад заплатила Boeing и Saab за поставки GLSDB для ВСУ.