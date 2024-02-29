"Клінічна картина": Україна за тиждень завдала два удари HIMARS по військах РФ, — iSW

За даними аналітиків, російське командування звинуватили в тому, що на повідомлення про роботу українських розвідувальних БПЛА перед ударом не звернули уваги.

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Сили оборони України завдали ще одного удару по скупченню російських військових в окупованій частині Донецької області, що знову змусило представників окупаційного угруповання турбуватися щодо використання Україною систем HIMARS. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 28 лютого.

За словами російського користувача Telegram, який представився співробітником підрозділу спецслужб, удар HIMARS уразив скупчення особового складу 155-ї бригади морської піхоти (ТОФ) на церемонії нагородження в Оленівці Донецької області вночі 27 лютого.

Ще одне російське джерело повідомило, що загинули 19 осіб, зокрема заступник командира бригади, майор і капітан. Поранено 12, серед них командир бригади полковник Михайло Гудков. Російське командування звинуватили в тому, що не звернуло уваги на повідомлення про роботу українських розвідувальних БПЛА перед ударом.

За останній тиждень ЗСУ завдали два схожих удари HIMARS по скупченнях російських військ: по полігону біля Волновахи 20 лютого і полігону в Подо-Калинівці Херсонської області 22-го.

Один із т.зв. військкорів заявив, що "це вже не поодинокі помилки", і припустив, що Україна навмисно завдає ударів по скупченнях російського персоналу.

Повідомлення про удар HIMARS

Російські джерела, судячи з усього, дедалі більше занепокоєні тим, що ЗСУ можуть скористатися прорахунками ЗС РФ щодо оперативної безпеки (великі скупчення людей у ближньому тилу під наглядом української повітряної розвідки) за допомогою цілеспрямованих ударів HIMARS, які продовжують викликати невдоволення в російському інформаційному просторі.

Нагадаємо, що у РФ заявили про створення аналога HIMARS, яким нібито знищили ЗРК Patriot під Харковом.

Також повідомлялося, що OSINT-дослідники обговорюють удар ЗСУ по розрахунку БПЛА ZALA. Могли використовуватися ракети GLSDB з установки HIMARS.