Чергове нагородження: ЗСУ завдали удару з Himars по побудові окупантів, — соцмережі (карта)

Унаслідок атаки нібито загинули кілька офіцерів 155 бригади морської піхоти РФ. Загалом ліквідовано 19 росіян, а 12 окупантів дістали поранення.

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Українські військові з РСЗВ Himars завдали удару по шикуванню 155-ї бригади морської піхоти Росії. Це нібито сталося 27 лютого. Про це повідомив російський Telegram-канал "Досьє шпигуна", посилаючись на свої джерела.

Повідомляється, що командування проводило шикування на честь нагородження окремих військовослужбовців бригади, які "відзначилися" у війні проти України. Захід проводився в населеному пункті Оленівка, Донецької області.

Оленівка на карті Фото: Google Maps

"Унаслідок удару 19 військовослужбовців бригади загинуло, ще 12 дістали поранення", — ідеться в повідомленні.

Ба більше, як зазначили на каналі, серед загиблих можуть бути заступник командира бригади Кожухов Роман, майор Абілов Олександр, а також капітан Шахманов Наіль. Крім того, поранення отримав полковник Михайло Гудков.

"Джерело повідомляє, що командування було поінформоване про роботу ворожого розвідувального БПЛА в їхньому районі, проте цю інформацію проігнорувало", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що російське командування вирішило нагородити окупантів біля пам'ятника невідомому солдату Великої Вітчизняної війни.

Удар по шикуванню ЗС РФ Фото: Скриншот

Про удар по побудові окупантів також написав колишній нардеп України, якого підозрюють у зраді батьківщини, Олег Царьов. Щоправда, він не став описувати подробиці події. Однак назвав командирів ЗС РФ "необучуваними".

"Говорять про чергове нагородження перед строєм і про черговий удар ракетами РСЗВ "HIMARS" по наших військовослужбовцях і про подальші втрати. Ненавчальні", — написав він.

Олег Царьов про удар по побудові ЗС РФ Фото: Скриншот

На момент написання новини офіційних коментарів з приводу події ні від російської, ні від української сторони не було.

Нагадаємо, що ще 21 лютого повідомлялося про атаку ЗСУ по шикуванню ЗС РФ із РСЗВ Himars. Тоді російські військові почали поширювати інформацію про те, що 20 лютого було завдано удару по окупантах біля населеного пункту Трудівське. Унаслідок удару сильно постраждали два підрозділи — 4-та і 6-та роти 29 армії РФ.